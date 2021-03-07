Освещение этого чемпионата мира стало возможным благодаря щедрой поддержке Mardi & Kathy Hall и их награде A Hall Mark of Excellence. Свяжитесь с info ஒரு fasterskier.com, чтобы узнать больше о награде Hallmark of Excellence Award или о том, как вы можете поддержать покрытие Fosterskier.

После тропических условий прошлой недели мужчин встретил обильный снегопад на чемпионате пятницы в эстафете 4х10 км в Оберсторфе. Снег падал все гуще и быстрее по мере того, как температура вокруг морозильной камеры и вначале скремблеров выравнивалась. Восемнадцать стран завершили тринадцать полных гонок в стартовом составе.

Победившая команда на норвежском маршруте на бумаге. В последних 15 мужских эстафетных титулах на чемпионате мира Норвегия выиграла все матчи, кроме одного. Последний раз Норвегия не смогла обыграть мужскую эстафету в 1999 году, когда австрийская команда финишировала на 0,2 секунды впереди Норвегии. В конце пятницы 40 км. После нового снегопада и катания на коньках норвежская команда снова пересекла форт, но какая гонка их туда вести.

Команда, которая бросит вызов Норвегии в этом чемпионате, – это либо Россия, либо Российская лыжная федерация. Бар был настроен с самого начала. Несмотря на обстоятельства, не способствовавшие раннему разделению, Алексей Сервоткин (RSF) прошел 1,4 км от старта. Отодвинувшись, он увеличил расстояние между собой и стаей.

В весе 4,7 кг Церводкин увеличил отрыв до +14,1 секунды, и команда была в значительной степени не готова к организованной контратаке. Ожидая, что россиянин угаснет или просто не сможет ответить, норвежец Пол Голдберг застрял в задней части сумки. Маржа в 6,6 тыс. Составила +33,6 для России. За исключением попытки Сервоткина, темп Кубка мира был пешеходным. В какой-то момент лыжники почти полностью останавливаются перед Спринт-Маунтин и играют в цыпленка, чтобы увидеть, кто приземлится первым. Интервал для России по 8к почти минута.

При первой передаче группа преследователей разделилась на две части: Франция лидировала, а Норвегия – 10-е. В интервью после гонки Гольберг сказал о своей гонке: «Это тяжелый старт. Я выбрал другой вариант [of ski] Это было довольно глупо со стороны остальных семнадцати лыжников, но, к счастью, в моей команде три лыжника, и они лучше всех присутствующих сегодня, поэтому я очень рад за них. Эмиль Иверсон, один из лыжников, взял на себя ответственность за Норвегию на второй трассе. Его работа присоединила Норвегию к остальной части Chase Pack, которую теперь возглавляет Иво Нисканен из Финляндии. Иван Якимушкин контролировал RSF, но уже при быстром темпе, установленном Nissanen, разрыв сократился до +30,4 секунды для Норвегии.

13,3 кг. Нисканен, Иверсон и швейцарский Тарио Колонья закрылись в Якимушкине. Через 40 минут на часах они обогнали россиянина. Пакет теперь охватывает шесть стран (Франция и Швеция также спорят), а канадская команда отстает на восемь секунд. Скорость снизилась, прежде чем снова спуститься на двух скоростях на круге по стадиону, что добавило непрекращающегося снегопада к дополнительным испытаниям.

У подножия подъема Бергстолл на своем последнем круге Айверсон (Норвегия) сделал свой ход, а Нисканен (Финляндия) оказался прямо в тени. Под самые восторженные выкрики тренеров пара закрылась в трансферной зоне, уступив России.

В среду чемпион по конькобежному спорту на 15 км Ханс Кристер Холланд участвовал в первом этапе в Норвегии. Россия лидирует в теговой зоне с +23,6 секунды. Вслед за третьоногим финном Ферду Хивариненом, Холланд выехал через глубокий снег позади него, направив Артема Мальчева горелками для RSF, и начал создавать брешь. Между ними было шесть секунд на скорости 23,3 км / ч, Финн быстро исчез. 24,7 кг. Только Голландия была впереди, +12,1 опережая RSF и Финляндию на третьем месте. Когда спортсмены боролись на последнем круге, колеса переместились вперед с Мальтшевым (RSF), Клементом Пэрис из Франции и Йенсом Бурманом из Швеции.

В финальном обмене Олланд передал ведущему команды Йоханнесу. Hasflot Globo опережает Францию ​​и Швецию на 25,5 секунды (почти шея и шея) и опережает Россию на 35 секунд, за которым стоит Александр Большунов.

С Глобо (НОР) вышел один по глубокому снегу, а Полшунов был на охоте. Десятисекундное преимущество Швеции и Франции против России было немедленно поглощено, снова с набором пяти команд позади Норвегии. 31,4 кг. У Полшунова было всего 0,5 секунды на глобо, но это было вот-вот измениться. 33,3 кг. К тому времени он отделился от сумки на шасси и отставал на +15,8. Оба спортсмена играли со своими сильными сторонами, Глобо легко путешествовал, ожидая своей поездки, а Полшунов измельчал с метрономической стабильностью.

34,7 кг. Внутри шла борьба – они выбрали лучшую в мире жару и холод, за много миль до финиша. Поскольку Норвегия отсутствовала большую часть сезона Volt Cup, у этих двух соперников не было много шансов на повышение до этого года. Со своей стороны, Польшунов ни разу не отклонился от Глобо, он говорит о несбалансированном добивании. Этот шахматный парад закончился, когда Полшунов не смог выиграть финальную часть урока, пока не поднялся на развилку.

Войдя в угол на финальном спринтерском трамплине перед финишем, между двумя лыжниками не было разрыва, фактически этот вид спорта был в пользу Норвегии. Польшунов может доминировать в гонках на длинные дистанции, Глобо – король спринта, и как только он сделает свой коньковый ход, русские ничего не смогут сделать. Решающий момент наступил на полпути от горы, когда Глобо отклонился с несравненной скоростью, проложив легкий путь прямо к финишу, снова заключив золотую сделку с Норвегией на 1:52:39. Двенадцать секунд спустя Полшунов пересек форт, то есть RSF.

Француз Жюль Лапьер сделал перерыв, опередив на десять секунд Швецию, Финляндию и Швейцарию, что вызвало борьбу за бронзу в восхождении на Буркстолл.

Несмотря на то, что это преимущество уменьшилось на спуске, этого было достаточно, чтобы поставить Францию ​​на третье место, + 1: 12,6 позади Норвегии и на четыре секунды впереди Швеции, занимающей четвертое место.

Что касается сборной США, то Дэвид Норрис возглавил бой и передал его Скотту Паттерсону на 11-м месте в первой передаче.

Паттерсон отметил Сими Хэмилтон со своих колен, все еще находясь на 11-м месте. В своем периоде 10 км Хэмилтон занял место, а Гуз Шумахер оказался на 10-м месте.

«Это было фантастически», – сказал Гамильтон о гонках и дикой погоде Оберсторфа. «Это, я имею в виду, довольно сумасшедший, странный, странно-странный день с условиями. Когда вы просыпаетесь, вы в основном знаете, чего ожидать, когда вам 32 года и вы бьете весь день. Это создаст странную гонку, но я» м горжусь нашей командой.

«Я думаю, что мы собрали четыре хорошо закрепленных ноги вместе. Наши лыжи были фантастическими, и мои доски работали хорошо. Мне было трудно лазить как« спринтеру », когда вы смешивали в четырехминутном подъеме, но, к счастью, я мог доверять некоторым хорошие слайды, чтобы восстановиться от вершины друг к другу “. И снова это было здорово. Но да, эти ребята … это могла быть самая веселая эстафета, которую я пропустил на чемпионате мира или чемпионате мира, потому что я не знал мы имели хорошую энергию today.We все вышли и боролись, я думаю , что это был вид энергии я думаю , что мы в конце концов умереть на сцене. Я не в этой команде, но я счастлив быть частью Я взволнован, для меня это отличный способ закончить чемпионат, это веселый день.

Шумахер и Фридрих Мох из Германии дали отпор, и преимущество в конечном итоге перешло к Германии, занявшей 7-е место, а Шумахер пересек 8-ю строчку в сторону США.

Команда Канады закончила день на 10-м месте, зафиксировав сильное начало с Грэма Ричи. Антуан Сэр, Рассел Кеннеди и молодой Реми Троле стоят на якоре в лыжном квартале Канады.

В этом году чемпионат мира завершится церемонией массового открытия на 50 км классическим стилем среди мужчин в воскресенье.

Полученные результаты: Мужчины. Эстафета 4х10 км.