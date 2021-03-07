Top News

Норвегия победила Россию в мужской эстафете – Fosterskyr.com

7 марта, 2021
Vsevolod Egorov
Поезд Алексея Червоткина (RSF), снегопад. (Фото: Nordic Focus)

Освещение этого чемпионата мира стало возможным благодаря щедрой поддержке Mardi & Kathy Hall и их награде A Hall Mark of Excellence. Свяжитесь с info ஒரு fasterskier.com, чтобы узнать больше о награде Hallmark of Excellence Award или о том, как вы можете поддержать покрытие Fosterskier.

После тропических условий прошлой недели мужчин встретил обильный снегопад на чемпионате пятницы в эстафете 4х10 км в Оберсторфе. Снег падал все гуще и быстрее по мере того, как температура вокруг морозильной камеры и вначале скремблеров выравнивалась. Восемнадцать стран завершили тринадцать полных гонок в стартовом составе.

Старт снежной эстафеты 4х10 км на чемпионате мира 2021 года. (Фото: Nordic Focus)

Победившая команда на норвежском маршруте на бумаге. В последних 15 мужских эстафетных титулах на чемпионате мира Норвегия выиграла все матчи, кроме одного. Последний раз Норвегия не смогла обыграть мужскую эстафету в 1999 году, когда австрийская команда финишировала на 0,2 секунды впереди Норвегии. В конце пятницы 40 км. После нового снегопада и катания на коньках норвежская команда снова пересекла форт, но какая гонка их туда вести.

Йоханнес Хосфлоде Клабо (Норвегия), Ханс Кристер Холланд (Норвегия), Эмиль Айверсон (Норвегия), Пол Гольберг (Норвегия), (LR) Чемпион мира в эстафете 2021 года. (Фото: Nordic Focus)

Команда, которая бросит вызов Норвегии в этом чемпионате, – это либо Россия, либо Российская лыжная федерация. Бар был настроен с самого начала. Несмотря на обстоятельства, не способствовавшие раннему разделению, Алексей Сервоткин (RSF) прошел 1,4 км от старта. Отодвинувшись, он увеличил расстояние между собой и стаей.

Уго Лаплас (Франция) за рулем автобуса Алексея Червоткина. На шлифовальной лапке. (Фото: Nordic Focus)
Делаем ход, застрявший в первом торте: российский Алексей Церводкин был сбит с толку. (Фото: Nordic Focus)

В весе 4,7 кг Церводкин увеличил отрыв до +14,1 секунды, и команда была в значительной степени не готова к организованной контратаке. Ожидая, что россиянин угаснет или просто не сможет ответить, норвежец Пол Голдберг застрял в задней части сумки. Маржа в 6,6 тыс. Составила +33,6 для России. За исключением попытки Сервоткина, темп Кубка мира был пешеходным. В какой-то момент лыжники почти полностью останавливаются перед Спринт-Маунтин и играют в цыпленка, чтобы увидеть, кто приземлится первым. Интервал для России по 8к почти минута.

Альпинистская земля: Майкл Новак (CZE), Beta Glee (SUI), Hugo Lapalos (FRA), (lr) не снижали темп на прогулке, поскольку ни одна из команд не хотела гоняться за Россией. (Фото: NorikFocus)

При первой передаче группа преследователей разделилась на две части: Франция лидировала, а Норвегия – 10-е. В интервью после гонки Гольберг сказал о своей гонке: «Это тяжелый старт. Я выбрал другой вариант [of ski] Это было довольно глупо со стороны остальных семнадцати лыжников, но, к счастью, в моей команде три лыжника, и они лучше всех присутствующих сегодня, поэтому я очень рад за них. Эмиль Иверсон, один из лыжников, взял на себя ответственность за Норвегию на второй трассе. Его работа присоединила Норвегию к остальной части Chase Pack, которую теперь возглавляет Иво Нисканен из Финляндии. Иван Якимушкин контролировал RSF, но уже при быстром темпе, установленном Nissanen, разрыв сократился до +30,4 секунды для Норвегии.

READ  Россия согласилась возобновить работу газопровода
Иван Якимушкин, второй российский лыжник, почувствовал, что команда во главе с Иво Нисканоном приближается на ответном этапе. (Фото: Nordic Focus)

13,3 кг. Нисканен, Иверсон и швейцарский Тарио Колонья закрылись в Якимушкине. Через 40 минут на часах они обогнали россиянина. Пакет теперь охватывает шесть стран (Франция и Швеция также спорят), а канадская команда отстает на восемь секунд. Скорость снизилась, прежде чем снова спуститься на двух скоростях на круге по стадиону, что добавило непрекращающегося снегопада к дополнительным испытаниям.

У подножия подъема Бергстолл на своем последнем круге Айверсон (Норвегия) сделал свой ход, а Нисканен (Финляндия) оказался прямо в тени. Под самые восторженные выкрики тренеров пара закрылась в трансферной зоне, уступив России.

Финский спортсмен Иво Нисканен работает на катушке в России на втором этапе эстафеты 4х10. (Фото: Nordic Focus)

В среду чемпион по конькобежному спорту на 15 км Ханс Кристер Холланд участвовал в первом этапе в Норвегии. Россия лидирует в теговой зоне с +23,6 секунды. Вслед за третьоногим финном Ферду Хивариненом, Холланд выехал через глубокий снег позади него, направив Артема Мальчева горелками для RSF, и начал создавать брешь. Между ними было шесть секунд на скорости 23,3 км / ч, Финн быстро исчез. 24,7 кг. Только Голландия была впереди, +12,1 опережая RSF и Финляндию на третьем месте. Когда спортсмены боролись на последнем круге, колеса переместились вперед с Мальтшевым (RSF), Клементом Пэрис из Франции и Йенсом Бурманом из Швеции.

Норвежская рабочая лошадь на третьей ноге: Ганс Кристер Холланд. (Фото: Nordic Focus)

В финальном обмене Олланд передал ведущему команды Йоханнесу. Hasflot Globo опережает Францию ​​и Швецию на 25,5 секунды (почти шея и шея) и опережает Россию на 35 секунд, за которым стоит Александр Большунов.

Йоханнес Хосфлат Globo (NOR) посвящает свое время финальной сцене. (Фото: Nordic Focus)

С Глобо (НОР) вышел один по глубокому снегу, а Полшунов был на охоте. Десятисекундное преимущество Швеции и Франции против России было немедленно поглощено, снова с набором пяти команд позади Норвегии. 31,4 кг. У Полшунова было всего 0,5 секунды на глобо, но это было вот-вот измениться. 33,3 кг. К тому времени он отделился от сумки на шасси и отставал на +15,8. Оба спортсмена играли со своими сильными сторонами, Глобо легко путешествовал, ожидая своей поездки, а Полшунов измельчал с метрономической стабильностью.

Заблокирован в войне против Норвегии и России, чтобы финишировать в мужской эстафете чемпионата 4х10 км. (Фото: Nordic Focus)

34,7 кг. Внутри шла борьба – они выбрали лучшую в мире жару и холод, за много миль до финиша. Поскольку Норвегия отсутствовала большую часть сезона Volt Cup, у этих двух соперников не было много шансов на повышение до этого года. Со своей стороны, Польшунов ни разу не отклонился от Глобо, он говорит о несбалансированном добивании. Этот шахматный парад закончился, когда Полшунов не смог выиграть финальную часть урока, пока не поднялся на развилку.

Glypo (NOR) не уступил Большому (RSF) ни на дюйм. (Фото: Nordic Focus)

Войдя в угол на финальном спринтерском трамплине перед финишем, между двумя лыжниками не было разрыва, фактически этот вид спорта был в пользу Норвегии. Польшунов может доминировать в гонках на длинные дистанции, Глобо – король спринта, и как только он сделает свой коньковый ход, русские ничего не смогут сделать. Решающий момент наступил на полпути от горы, когда Глобо отклонился с несравненной скоростью, проложив легкий путь прямо к финишу, снова заключив золотую сделку с Норвегией на 1:52:39. Двенадцать секунд спустя Полшунов пересек форт, то есть RSF.

Это соглашение скреплено, Йоханнес Хоссфлот Globo (NOR) Празднует победу, выгоняя потерпевшего неудачу Полшунова (RSF) впереди линии. (Фото: Nordic Focus)

Француз Жюль Лапьер сделал перерыв, опередив на десять секунд Швецию, Финляндию и Швейцарию, что вызвало борьбу за бронзу в восхождении на Буркстолл.

Жюль Лапьер (Франция) получает стимул после того, как привез домой бронзу во Францию. (Фото: Nordic Focus)

Несмотря на то, что это преимущество уменьшилось на спуске, этого было достаточно, чтобы поставить Францию ​​на третье место, + 1: 12,6 позади Норвегии и на четыре секунды впереди Швеции, занимающей четвертое место.

Команда Франции, финишировавшая третьей, не испытывает недостатка в волнении. (Фото: Nordic Focus)

Что касается сборной США, то Дэвид Норрис возглавил бой и передал его Скотту Паттерсону на 11-м месте в первой передаче.

Скотт Паттерсон из США попадает в «лежачий полицейский» на втором треке эстафеты 4 x 10 км. (Фото: Nordic Focus)

Паттерсон отметил Сими Хэмилтон со своих колен, все еще находясь на 11-м месте. В своем периоде 10 км Хэмилтон занял место, а Гуз Шумахер оказался на 10-м месте.

«Это было фантастически», – сказал Гамильтон о гонках и дикой погоде Оберсторфа. «Это, я имею в виду, довольно сумасшедший, странный, странно-странный день с условиями. Когда вы просыпаетесь, вы в основном знаете, чего ожидать, когда вам 32 года и вы бьете весь день. Это создаст странную гонку, но я» м горжусь нашей командой.

READ  Внизу: Россия диктует закон в погоне за Тобиасом

«Я думаю, что мы собрали четыре хорошо закрепленных ноги вместе. Наши лыжи были фантастическими, и мои доски работали хорошо. Мне было трудно лазить как« спринтеру », когда вы смешивали в четырехминутном подъеме, но, к счастью, я мог доверять некоторым хорошие слайды, чтобы восстановиться от вершины друг к другу “. И снова это было здорово. Но да, эти ребята … это могла быть самая веселая эстафета, которую я пропустил на чемпионате мира или чемпионате мира, потому что я не знал мы имели хорошую энергию today.We все вышли и боролись, я думаю , что это был вид энергии я думаю , что мы в конце концов умереть на сцене. Я не в этой команде, но я счастлив быть частью Я взволнован, для меня это отличный способ закончить чемпионат, это веселый день.

Сими Хэмилтон, лыжница из США на четверть четверти (Фото: Nordic Focus)

Шумахер и Фридрих Мох из Германии дали отпор, и преимущество в конечном итоге перешло к Германии, занявшей 7-е место, а Шумахер пересек 8-ю строчку в сторону США.

Грэм Ричи (Канада) поддерживает связь с канадской командой во время кризиса. (Фото: Nordic Focus)

Команда Канады закончила день на 10-м месте, зафиксировав сильное начало с Грэма Ричи. Антуан Сэр, Рассел Кеннеди и молодой Реми Троле стоят на якоре в лыжном квартале Канады.

В мире льда, на третьем этапе эстафеты Рассела Кеннеди 4х10 км в Канаде. (Фото: Nordic Focus)

В этом году чемпионат мира завершится церемонией массового открытия на 50 км классическим стилем среди мужчин в воскресенье.

Полученные результаты: Мужчины. Эстафета 4х10 км.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *