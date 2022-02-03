Норвегия толкает самолеты, а группа российских самолетов летит с севера

Официальный представитель ВВС США Стейн Барклай Гасланд заявил в телефонном интервью, что НАТО попросило Норвегию поднять в воздух F-35 в рамках программы быстрого реагирования (QRA) из аэропорта Айвинс для идентификации военных самолетов, вылетающих в международное воздушное пространство над Баренцевым морем из Кольского моря. Полуостров

«Два F-35 поднялись в воздух около 9 часов утра. Они узнали крупную российскую опору у побережья Финнмарка, — говорит Барклай Гасланд.

Это первый раз, когда F-35 был поднят из Эвенеса с тех пор, как база приняла на себя миссию НАТО от норвежских F-16, летевших из Будё, аэровокзала, закрытого 6 января.

Основой является обозначение НАТО российского A50 Бериева, самолета, который легко узнать благодаря его гигантскому радару с плоской крышей. Самолет служит в качестве бортовой платформы раннего предупреждения и наблюдения и несколько раз следовал за стратегическими бомбардировщиками за пределами норвежского воздушного пространства на севере.

«группа [of Russian aircraft] После отделения часть из них вернулась на Кольский полуостров, а часть продолжила путь на юг», — сказал Стейн Барклай Гасланд.

По данным Минобороны России, Ту-142 вылетел из аэропорта Кибелово под Вологдой и проследовал на север над Кольским полуостровом, чтобы выйти в международное воздушное пространство над Баренцевым морем. достигать.

«В назначенном районе экипажи Ту-142 провели поиск подводных лодок условного противника, провели тренировки по полетам над неуправляемой местностью и управлению в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, а также отработали вопросы взаимодействия с отрядами кораблей ВМФ России, находящихся в Северо-Восточной Атлантике», — говорится в сообщении Минобороны Москвы.

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В прошлом месяце быстроходная ударная подводная лодка ВМС США «ВашингтонОн совершал поездки в порт Тромсё на севере Норвегии для сбора припасов.Американские, британские и французские атомные подводные лодки регулярно плавают в Северной Атлантике за пределами Норвегии.

Когда противолодочные охотники Ту-142 и пара бомбардировщиков Ту-95 летели на юг в сторону Северного моря, еще одна пара F-35 была поднята с базы ВВС Орланд. Позднее с авиабазы ​​Лоссимауф в Шотландии вылетели британские истребители «Тайфун», чтобы встретить российские самолеты.

Противолодочный охотник Ту-142 готов к выполнению задачи. Фото: Минобороны России

Самолет находился в воздухе в то время, когда группа боевых кораблей ВМФ Балтийского и Северного флотов шла по Британскому каналу в направлении объявленного района учений к юго-западу от Ирландии в Северной Атлантике.

Норвежские ВВС регулярно идентифицируют российские самолеты, приближающиеся с севера. В 2021 году F-16 летали из Бодо 34 раза, и 58 российских военных самолетов были идентифицированы за пределами норвежского воздушного пространства.

На минувшей неделе в Баренцевом и Норвежском морях тренировались многие крупнейшие боевые корабли Северного флота России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно направил запрос всем государствам-членам ОБСЕ с просьбой дать письменные ответы о том, будут ли государства соблюдать свои обязательства не укреплять свою безопасность за счет других.

Управление воздушного движения Великобритании ранее заявило, что российская дальняя военная авиация представляет угрозу для гражданского воздушного движения в полете, поскольку передатчики и приемники отключены, что затрудняет определение их местонахождения другими самолетами. Большинство коммерческих рейсов с Ближнего Востока и Северной Европы совершают рейсы в небе над Северным и Норвежским морями. А также воздушное сообщение между Исландией и Европой.