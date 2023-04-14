МОСКВА, 14 апр (Рейтер) — Российская горнодобывающая группа «Норильский никель» (ГМКНМ) изложила планы выкупа многомиллиардной доли «Норникеля» в рамках программы поощрения сотрудников после обещания крупнейшего акционера Владимира Путина. Участие сотрудников.

В сентябре компания Ботана планирует увеличить доли сотрудников и других лиц, чтобы в совокупности охватить 25% компании по сравнению с 10% в то время.

Согласно пятничному плану, компания ООО «Цифровые активы», тесно связанная с Потаниным, приобретет до 0,27% акционерного капитала «Норникеля» на сумму около 6,3 млрд рублей (77,3 млн долларов) по цене закрытия четверга. «Норникель» отказался раскрыть, кто финансирует проект.

«Цифровые активы» не будут выкупать более 407 344 своих обыкновенных акций в период с 1 мая 2023 г. по 31 декабря 2023 г., сообщил «Норникель».

Распределение акций будет осуществляться через цифровые активы токенов под названием MineTokens по стоимости рассматриваемых акций, которая будет равна цене акций Норникеля на Московской бирже и позволит держателям получать дивиденды.

Сотрудники, проработавшие в «Норникеле» более года, получат от двух до десяти токенов в зависимости от стажа работы. Программа включает в себя годичный период блокировки, в течение которого токены не могут быть проданы, а погашение возможно через пять лет.

«Норникель» не назвал причин для выбора цифровых токенов вместо акций или опционов, но ранее Потанин сказал, что это «эпоха токенизации», а его холдинг «Интеррос» является инвестором российской блокчейн-компании Atomyze, которая имеет разрешение регулирующих органов на обмен цифровыми активами.

«Это пилотный проект, и если работники заинтересуются инструментом, может быть рассмотрено продолжение проекта», — сказали в «Норникеле».

Партнер «Норникеля» Русал (RUAL.MM) ранее заявил Ъ в интервью daily, что неясно, кому принадлежат эти акции и их права голоса. «Норникель» отказался комментировать этот вопрос.

Согласно базе данных российских компаний СПАРК информационного агентства «Интерфакс», основными акционерами «Цифровых активов» являются Росбанк, еще одна компания, в конечном счете принадлежащая Потанину, и ООО «СД Партнер», в котором Росбанку принадлежит 19% акций.

Когда «Норникель», крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, был приватизирован в ходе раздела постсоветской российской промышленности в 1990-х годах, работникам принадлежало около 25% акций.

(1 доллар = 81,5000 рублей)

Доклад Анастасии Лирчиковой; Александр Морроу

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