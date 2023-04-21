Носимый как человеческие демонстрации с экраном на дисплее [Gallery]

После множества тизеров сегодня Humane наконец представила свой продукт. Бывший дизайнер Apple Имран Чоудхури демонстрирует боевой портрет (в Звездный путь язык) на конференции TED 2023.

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Устройство Humane, о котором мы упоминали ранее, работает на базе Android и может работать на чипе Qualcomm (Snapdragon), оно меньше смартфона. В конце выступления Чаудри достал его из специально сконструированного нагрудного кармана и сумел идеально удержать в руках.

Вам нужен только небольшой кусочек сыра, чтобы завершить его, и этот топ имеет лазерный проектор, который создает виртуальный экран на ладони или другой поверхности. Полученная проекция имеет квадратную форму и зеленый цвет с хорошим разрешением.

В верхней части устройства также есть обращенная к миру камера, которая использовалась для визуальной интерпретации на сцене. Предположительно, будут присутствовать и другие датчики.

Голосовой ввод активировался путем постукивания по корпусу устройства, расположенному под курткой/тканью, чтобы инициировать голосовой ввод. При прослушивании/активности вверху появляется полоса желтого света.

Humane была основана директором программы Apple Бетани Бонджорно и ведущим дизайнером Имраном Чоудхури. Последний проработал в Apple более двух десятилетий (1995–2016) и был членом команды Human Interface, в то время как первый отвечал за разработку программного обеспечения для iOS и Mac с 2008 года до аналогичного ухода в 2016 году. Заявленная цель компании — создать «технологии, которые кажутся знакомыми и естественными» и человечество», при этом компания выступает против наушников и умных очков за то, что они слишком изолируют.

Humane ранее говорил, что ждите больше информации об устройстве в 2023 году. Содержит Очередь здесь.

Обновление…

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