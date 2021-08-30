Носороги существуют – но, может быть, это были носороги, а не лошади – The Echo

Что четыре метра в длину, 2,5 метра в высоту, весит 3,5 тонны и имеет неоправданно большой рог посередине? Носорог действительно огромный, вот что.

Так единороги действительно существовали?

Его называют «Сибирский единорог», Подробная информация о жизни, истории и исчезновении удивительного вида вымершего члена семейства носорогов, Elasmotherium sibiricum, Его открыли в 2018 году Адриан Листер из Музея естественной истории в Лондоне, Павел Косинцев из Российской академии наук и группа исследователей.

E. sibricum Он известен как сибирский носорог из-за его необычайно большого рога. Это был самый крупный носорог четвертичной эпохи, которая насчитывала 2,5–12 тысяч лет назад.

Несмотря на свои огромные размеры, он был изящным и, казалось, приспособился к бегу по своей родине в Центральной Азии: Казахстан, западная и центральная Россия, Украина, Азербайджан, Узбекистан и, возможно, регионы Монголии и Китая.

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Когда жил сибирский носорог?

Анализ ДНК коллагена, извлеченного из костей одной из окаменелостей, показал, что сибирские носороги принадлежат к сестринскому классу Rhinocerotinae, группе, к которой принадлежат все современные носороги. Считалось, что эти двое разделились около тридцати пяти миллионов лет назад, но, возможно, им было всего сорок семь миллионов лет назад.

Носорог может быть совсем не таким старым, и, возможно, он все еще жил еще 39000 лет назад. Это помещает его вымирание «строго в рамки события позднечетвертичного вымирания» между 50 000 и 4 000 лет назад, когда погибла почти половина всех млекопитающих в Евразии. Интересно, что это добавляет доказательств отступления мегафауны до того, как ледяные щиты последнего ледникового периода достигли своего максимального размера.

Это может помочь нам понять причины гибели носорога.

форма, изотопы внутри, остаток E. sibricum Это указывает на то, что он нашел свое место обитания в степях, покрытых травой и травой, с крайней адаптацией к питанию у земли. Может быть, вы выкопали растительность, чтобы съесть ее корни и все такое.

Однако около 35000 лет назад, когда жестокий холод распространился на юг, степи стали больше походить на тундру, лишив единорога его основного источника пищи, и это, возможно, стало решающим фактором в его исчезновении.

Исследователи также предположили, что люди могли иметь какое-то отношение к этому, хотя они признают отсутствие подтверждающих доказательств.

“вымирание E. sibricum, “пишут” теоретически могло быть усугублено давлением человеческой охоты с учетом замены H. neanderthalensis к Х. вменяемый В Евразии около 45-40 [thousand years ago]”.

Носороги действительно существовали, но, возможно, носороги, а не лошади написано Стивен Плотоядное животное.