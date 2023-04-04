Ночи гордости в НХЛ противоречат политическому климату ЛГБТК+

Ночи гордости часто используются спортивными лигами и командами для повышения узнаваемости и признания ЛГБТК +, а также для продажи им билетов — и НХЛ была пионером. Это могут быть специальные футболки, созданные художниками ЛГБТК+, дисплеи, информационные таблицы и даже дрэг-шоу. И добились больших успехов.

Но шесть игроков НХЛ недавно впервые решили надеть радужные майки на прайд-вечер своих команд, что побудило комиссара лиги сказать, что он взвешивает будущее событий.

Это беспокоит некоторых фанатов и сторонников ЛГБТК+, которые говорят, что это признак того, что политический климат, который привел к ограничениям на самовыражение трансгендеров, здравоохранение и участие в спорте как в США, так и во всем мире, теперь угрожает событиям, которые должны быть веселыми и позитивными.

сказал Хадсон Тейлор, генеральный директор и основатель Athlete Ally, организации, которая работает с командами и лигами для лоббирования инклюзивности ЛГБТК+.

Профессиональный спорт был здесь раньше. В июне пять питчеров Tampa Bay Rays сослались на свою христианскую веру, отказавшись носить майки Pride, а американская футболистка пропустила зарубежную поездку в 2017 году, когда команда носила майки Pride, а также не играла в игре НФЛ. в прошлом году по той же причине.

В этом сезоне три команды НХЛ — «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд», — которые раньше носили радужные мундиры, решили этого не делать. Рейнджеры и Уайлд изменили курс после того, как изначально планировали, чтобы игроки носили теплые майки с радужной тематикой, но не сказали конкретно, почему.

Комиссар НХЛ Гэри Беттман сказал, что между игроками, которые отказались от участия, и командными решениями, лига «оценит» в межсезонье, как она проводит вечера гордости в будущем, назвав отказы отвлечением от «основы того, что мы и наши команды делаем». и стоять за». Он также отметил, что НХЛ, команды и игроки поддерживают Pride Nights «подавляющим большинством».

НХЛ уже десять лет сотрудничает с проектом You Can Play Project, который выступает за участие ЛГБТК+ в спорте. Никто из игроков НХЛ ранее не отказывался от Pride Nights.

Изменения происходят, когда законодатели-республиканцы в Соединенных Штатах в этом году выдвигают несколько сотен предложений, чтобы отреагировать на права ЛГБТ, и особенно трансгендеров. В то же время международные руководящие органы в области спорта устанавливают политику, запрещающую всем трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях по легкой атлетике и фактически запрещающую транс-женщинам участвовать в соревнованиях по плаванию.

На международном уровне российский закон, ограничивающий «пропаганду» ЛГБТК+, включая рекламу, средства массовой информации и искусство, привел к тому, что по крайней мере один российский игрок НХЛ отказался участвовать в Pride Night. Законодатели Уганды недавно приняли законопроект, предусматривающий тюремное заключение за правонарушения, связанные с однополыми отношениями.

Все это взаимосвязано, говорит Эван Броуди, доцент Университета Кентукки.

«Законы, которые принимаются, игроки не участвуют, все они существуют в одной и той же экологической обстановке», — сказал Броуди. «Они все в этой более широкой анти-ЛГБТ-риторике, которую, я думаю, мы часто быстро указываем на другие страны и, может быть, даже меньше, чтобы подумать о том, как это может повлиять на ситуацию в Соединенных Штатах».

По словам Тейлора, многие вечера гордости НХЛ связаны с продажей билетов. Но поскольку лига была лидером среди мужских видов спорта по тому, насколько хорошо прошли Pride Nights, он сказал, что «очевидно» видеть, как игроки и команды «отступают от того, как они исторически демонстрировали свою поддержку и видимость для ЛГБТК-сообщества. «

Россиянин Иван Проворов, канадцы Джеймс Реймер и братья Эрик и Марк Шталь сослались на религиозные убеждения за отказ разминаться в радужных майках. Илья Любушкин заявил, что не будет участвовать из-за закона в России, где он родился. А Андрей Кузьменко, еще один российский игрок, после переговоров с семьей решил не надевать спецформу.

«Некоторые игроки сами принимают решения, — сказал Питтман в четверг вечером на пресс-конференции в Сиэтле. — Это не значит, что они не уважают других людей, их убеждения, их образ жизни и то, кем они являются. Просто означает, что они не хотят подтверждать это, надевая униформу, в которой им неудобно».

Тейлор отметил, что страх возмездия Росси может быть «очень реальным» для такого игрока, как Любушкин, у которого есть семья в Москве и он часто приезжает в гости.

«Я не думаю, что ЛГБТК-сообщество должно чувствовать, что хоккеисты НХЛ отворачиваются от этого сообщества», — сказал Марти Уолш, новый исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ. «Подавляющее большинство игроков носили футболку».

Квир-хоккейная ассоциация городов-побратимов приняла участие в «Ночи гордости Миннесоты Уайлд» в этом сезоне, где, среди прочего, двое подростков-членов ЛГБТК+ ассоциации сидели на скамейке запасных во время разминки.

Беннетт Динк, который стал соучредителем лиги вместе со своей женой в начале 2022 года, сказал, что Уайлд только и делал, что поддерживал их организацию и сообщество в целом.

«Да, отмена футболок была ошибкой, но они не отменили никакую другую часть Pride Night и продолжают поддерживать нашу группу даже сегодня», — сказал Беннетт-Динк. Они также выставляют на аукцион футболки Pride с автографами, чтобы поддержать ЛГБТКИА-сообщество здесь, в городах-побратимах. … Значит, в нашем сознании исправили ошибку. Нам пообещали, что в следующем году прайд не отменят.

НХЛ не налагала санкций и не штрафовала за высказывания, направленные против ЛГБТК+, с 2017 года, хотя Американская хоккейная лига в апреле 2022 года отстранила игрока на восемь игр за использование гомофобных выражений. И подавляющее большинство игроков НХЛ катаются на коньках Pregame Pride, что, по словам уроженца Эдмонтона Зака ​​Хаймана, является «легким делом».

Хайман сказал: «Это не противоречит ни одному из моих убеждений. Наоборот, я думаю, что очень важно быть открытым и приветливым по отношению к этому большему сообществу просто потому, что они составляют меньшинство и столкнулись с многочисленными преследованиями из-за лет. И показать, что мы заботимся о них и что мы готовы включить их в нашу игру». И наш спорт очень важен для меня».

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Спортивные обозреватели Ассошиэйтед Пресс Стивен Вино из Вашингтона, Джон Вау из Буффало, Нью-Йорк, и журналист-фрилансер Ассошиэйтед Пресс Марк Мускетти из Сиэтла внесли свой вклад в этот отчет.

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AP НХЛ: https://apnews.com/hub/nhl и https://twitter.com/AP_Sports.