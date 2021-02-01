Организаторы расследования Трампа и Россия теперь признаны высшими должностными лицами администрации Байдена, якобы член палаты представителей Девин Нуньес в “Sunday Morning Futures”, поскольку республиканец Калифорнии осудил назначение Мелиссы Ходгман, жены бывшего агента ФБР и главы российского следственного отдела. Петр Строжек. , На крупную правительственную должность.

22 января Ходжман был назначен исполняющим обязанности директора отдела реализации SEC. Нуньес сказал, что не может судить о том, как она лично служила на своей новой должности, но сказал, что предыстория найма Байдена вызывает беспокойство.

«Похоже, Петру Строжеку действительно возместят все его беды», – сказал он. «Этот человек потерял работу, но на данный момент с ним ничего не случилось».

Высокопоставленные республиканцы в ярости после того, как бывшие юридические клиники ФБР задают только один вопрос: “ эмоциональный ”.

“[Hodgman] Он мог бы быть отличным государственным служащим, несмотря на все, что я знаю, – продолжил. Но если вы посмотрите на картину в целом, мошенников в России и людей, которые настаивали на этом с самого начала и лгали об этом после правды, то все они занимают высшие должности в администрации Байдена ».

Нуньес сказал, что некоторые бывшие чиновники администрации Обамы, которые продвигали версию о том, что бывший президент Дональд Трамп вступил в сговор с Россией, теперь «награждаются» и снова приветствуются в правительственных секторах, включая Министерство обороны, Совет национальной безопасности и Белый дом.

«Мы называем это российской мистификацией, но дело не только в этом», – сказал он. «Помните все плохое, что должно было случиться в Москве? В это нельзя было поверить, если только у вас не было больного, больного и сумасшедшего ума».

«Эти люди знают, что это было написано Fusion GPS. Они знали, что передают это на волю людей в средствах массовой информации, которые будут иметь дело с этими нарративами», – сказал он. «ФБР хорошо знало … все это было ложью».

По словам Ходжмана, в настоящее время он является менеджером по совместной реализации. Пресс-релиз SECНа кафедре начала работать юристом в 2008 году.

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«Меня всегда вдохновляла самоотверженность моих коллег из департамента и всей Комиссии, особенно в связи с проблемами прошлого года», – сказал Ходжман. Я с нетерпением жду продолжения моей работы с ними в роли исполняющего обязанности директора и поддерживаю миссию власти.