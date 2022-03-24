НХЛ аннулировала сделку Дадонова между Knights и Ducks из-за пункта о запрете обмена

Национальная хоккейная лига отменила контракт вингера Евгения Дадонова из Вегаса в Анахайм из-за его некоммерческого состава в среду, что стало позорным завершением саги, которая длилась более 48 часов после крайнего срока и оставила «Голден Найтс» на пределе зарплат. Борьба за плей-офф.

Ассоциация отменила сделку и заявила, что ограниченная оговорка Дадонова о запрете торговли «не соблюдается». По условиям своего контракта, первоначально подписанного в 2020 году «Оттавой», 33-летний российский вингер представил список из 10 команд, которые он не согласился бы обменять.

Хотя в правилах нет ничего, что помешало бы Вегасу заключить сделку после установленного срока и отправить Дадонова в команду, не входящую в их список запрещенных к обмену, команда, как ожидается, сохранит его. Любое другое решение, хотя и разрешенное, может вызвать вопросы у бюро лиги и профсоюза игроков в отношении команды, которая сама вызвала проблемы с крышей, пострадала от травм и проиграла семь из последних девяти игр, вылетев из плей-офф в Западная конференция. .

«Вегас Голден Найтс» признает решение лиги и приветствует возвращение Евгения в наш клуб», — говорится в заявлении команды.

«Вегас» пытался обменять Дадонова и будущий отбор во втором раунде с «Анахаймом» на травмированного защитника Джона Мура и законтрактовал на неактивную позицию Райана Кесслера, который не играл с 2019 года и не собирается возобновлять карьеру. Цель заключалась в том, чтобы освободить пространство потолка зарплат, которое можно было бы использовать для активации капитана Марка Стоуна и защитника Алека Мартинеса из давно травмированного резерва.

Дадонов представил свой список из 10 команд, не подлежащих обмену, сенаторам в конце июня 2021 года, а в следующем месяце его отправили в «Голден Найтс». Он не согласился отказаться от пункта Анахайма о запрете торговли, когда его спросили до крайнего срока в понедельник.

Хотя не сразу стало ясно, как была одобрена сделка, человек, знакомый с ситуацией, сказал, что центральный реестр лиги не виноват. Этот человек говорил с Associated Press на условиях анонимности, поскольку подробности отмены сделки не были обнародованы.

Ducks GM принимает решение

Его агент Максим Молливер не сразу ответил на письмо с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Мы уважаем и принимаем решение НХЛ, принятое сегодня в отношении нашего обмена с «Вегасом» в понедельник», — сказал Пэт Вербик, генеральный менеджер «Уток». «Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, может помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем».

Вербек добавил, что его команда будет двигаться вперед и примет Мура в организацию, как только он выздоровеет и будет готов вернуться. «Анахайм» приобрел Мура в субботу в рамках сделки, по которой защитник Хумпус Линдхольм перешел в «Бостон Брюинз».

Дадонов, забивший 15 голов и отдавший 12 передач в 62 матчах за «Вегас», в этом и следующем сезонах заплатит за шляпу 5 миллионов долларов. Эти деньги остаются в книгах «Золотых рыцарей» до конца сезона, что держит их в подвешенном состоянии в течение нескольких месяцев с момента приобретения Джека Эйчела и достижения его потолка в 10 миллионов долларов в крупной сделке с «Баффало».

«Золотые рыцари» в том виде, в котором они сейчас построены, не смогут оживить «Стоун» (9,5 миллиона долларов) и Мартинеса (5,25 миллиона долларов) перед плей-офф без дополнительной гимнастики. И это если они доберутся туда после того, как «Даллас» обогнал их в турнирной таблице во вторник, когда однажды ночью они проиграли 4: 0 в Виннипеге.

Дадонов в своем восьмом сезоне в Национальной хоккейной лиге в двух отдельных сезонах вскоре оказывается в КХЛ. Дадонов снова играет в Северной Америке с 2017 года, когда он вернулся в «Флорида Пантерз» и был бы в своей четвертой команде, если бы обмен прошел.

Считается, что это первый отмененный обмен в НХЛ с 2017 года, когда российский вингер Александр Королюк решил остаться в КХЛ, а не продолжать свою карьеру в Северной Америке. «Нью-Джерси Девилз» согласились обменять Королюка в «Сан-Хосе Шаркс», который в то время сказал, что сделка ожидает его отчета в НХЛ.