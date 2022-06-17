НХЛ отстранила Россию и Беларусь от полетов на Кубок Стэнли-2022 из-за войны на Украине

Гетти Изображений



Каждый год в межсезонье НХЛ Кубок Стэнли отправляется в свое мировое турне, когда игроки и другие члены команды-победителя возвращают чемпионский трофей в свои страны. Тур состоится снова в этом году, но две страны будут дисквалифицированы из-за их роли в войне на Украине.

Об этом сообщает издание USA Today’s Parker Gabriel.НХЛ сообщила Tampa Bay Lightning и Colorado Avalanche, что российские и белорусские игроки ни в одном из составов не смогут этим летом привезти домой Кубок Стэнли из-за продолжающейся войны между Россией и Украиной. Хотя лига в конечном итоге открыла дверь Кубку Стэнли для посещения этих двух стран, в 2022 году таких поездок не будет.

«Этим летом кубок не отправится ни в Россию, ни в Беларусь», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли перед первой игрой финала Кубка Стэнли. «В этом смысле мы можем быть обязаны кубковой поездкой в ​​будущем. Это может случиться, как и во время пандемии, но не этим летом».

Приостановка рейсов Кубка Стэнли в Россию и Беларусь коснется четырех игроков обеих команд в финале Кубка Стэнли. В «Молнии» участвуют три российских игрока, звезды Никита Кучеров из Майкопа и Андрей Василевский из Тюмени, а также группа, в которую также входит Михаил Сергеев из Нижнекамска. В лавине вингер Валерий Нещкин – уроженец Челябинска, Россия.

Российское вторжение в Украину вызвало волну экономических санкций и антироссийских настроений на Западе, а некоторые виды спорта зашли еще дальше. Запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских игроков. НХЛ, тем не менее, поддержала своих российских и белорусских игроков, что продолжилось на этой неделе, когда комиссар Гэри Питтман заявил, что игроки из этих стран будут доступны для выбора на драфте НХЛ в этом году.