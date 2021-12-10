НХЛ подписала сделку по размещению ставок на спорт в России с букмекерской конторой Liga Stavok

Ассоциация игроков НФЛ будет выпускать NFT с DraftKings, начиная с сезона НФЛ 2022–23. Невзаимозаменяемые токены будут доступны на торговой площадке DraftKings NFT, которая была запущена оператором ставок на спорт в июле.

DraftKings создает любящий аспект NFT, чтобы пользователи могли не только покупать и продавать предметы коллекционирования у игроков NFL.А также Но вы также можете использовать его в играх против других. концепция похож на очень редко, приложение которого позволяет пользователям создавать вымышленные списки футболистов NFT, которые зарабатывают очки на основе результатов игрока в реальной жизни. —в любом случае Некоторые жетоны также могут набирать больше очков в зависимости от их уровня редкости.

Жетоны игроков НФЛ будут разделены на разные уровни и выпуски.с, аll Построен с использованием многоугольника, разработчик блокчейнов, который в октябре сотрудничал с DraftKings. Первоначально DraftKings запустила свои первые NFT в партнерстве с Autograph, стартапом NFT. Соучредитель Том Брэди.

спортивная маркетинговая компания одна команда Я заключил сделку между DraftKings и NFLPA. В 2018 году NFLPA сделала свое первое предприятие в области цифровых холдингов на основе блокчейна, запустив Мобильное приложение со стартапом HashletesА также в любом случае Особой популярности он не получил. приложение, которое Листья Пользователи обменивают пакеты токенов, чтобы игроки могли использовать их в фэнтезийных конкурсах на денежные призы, которые закрываются через год.

28-летний Майкл Андерсон сказал: хешлет Соучредитель, поделитесь своими мыслями SportTechie В 2018 году. «Вы действительно должны понимать сложную максимизацию бюджета. [in FanDuel or DraftKings contests]. »

Примерно через четыре года и одна пандемия после этого гиганты спортивного гемблинга, такие как DraftKings, прокрались в космос, Андерсон и хешлет Он надеется заполнить NFLPA. Хотя у NFLPA появился новый партнер по интеграции NFT с играми, гибридный гибрид был воображаемый профсоюзными лидерами в течение нескольких лет.

«хешлет Они действительно выделялись тем, что использовали новый подход к размещению поверх значка игрока », — сказал Рики Медина, бывший президент по развитию бизнеса NFLPA, который сейчас является вице-президентом в одна команда, в 2018 году. «Это был реальный дифференцирующий фактор, связавший его с фэнтези. Другие группы ссылались на фэнтези, но в значительной степени он присутствовал в Краткое содержание«.«