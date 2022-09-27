Ньюпорт готовится вывести на сцену украинско-российское партнерство

Российская виолончелистка Светлана Мочалова и украинский пианист Слава Сидоренко выступят в Cozy Hall, Water Lane, Newport 15 октября.
Они гости Ньюпортского музыкального клуба и порадуют публику разнообразием классической музыки.
Салли Виггин из Newport Music Club сказала: «Мы очень рады, что Светлана и Слава впервые пришли к нам в 2017 году.
«Они были прекрасной молодой парой, и вечеринка, должно быть, была прекрасной.
«Я уверен, что те, кто уже был на выпускном, захотят вернуться, чтобы увидеть их, а тем, кто не был на выпускном, я думаю, было бы неплохо послушать их.
«Это будет очень эмоционально, потому что я уверен, что в прошлом году у них были трудные времена из-за условий в их странах.
«Нас ожидает отличный романтический вечер с прекрасной музыкой Шумана, Дебюсси и Шопена.
«Кульминацией спектакля является устрашающе красивая соната Рахманинова соль минор для фортепиано и виолончели».
Пройдя обучение в Королевском Северном музыкальном колледже в Манчестере, Светлана Мочалова и Слава Сидоренко познакомились и завязали музыкальные отношения до того, как позже поженились.
С тех пор они получили множество наград и выступали на таких площадках, как The Purcell Room, Barbican, Wigmore Hall и Glastonbury.
Билеты на концерт стоят 15 фунтов стерлингов для взрослых и 5 фунтов стерлингов для студентов. Их можно приобрести в магазинах Deli 45 и Hey Jude’s в Ньюпорте.
Билеты также можно приобрести ночью, но посетителей просят связаться с [email protected] или позвонить по телефону 07726 959233, чтобы подтвердить количество взрослых и детей.
Также доступны билеты на выступление всемирно известного пианиста Ллира Уильямса в субботу, 12 ноября.
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