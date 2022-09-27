Ньюпорт готовится вывести на сцену украинско-российское партнерство

Российская виолончелистка Светлана Мочалова и украинский пианист Слава Сидоренко

Российская виолончелистка Светлана Мочалова и украинский пианист Слава Сидоренко выступят в Cozy Hall, Water Lane, Newport 15 октября.

Они гости Ньюпортского музыкального клуба и порадуют публику разнообразием классической музыки.

Салли Виггин из Newport Music Club сказала: «Мы очень рады, что Светлана и Слава впервые пришли к нам в 2017 году.

«Они были прекрасной молодой парой, и вечеринка, должно быть, была прекрасной.

«Я уверен, что те, кто уже был на выпускном, захотят вернуться, чтобы увидеть их, а тем, кто не был на выпускном, я думаю, было бы неплохо послушать их.

«Это будет очень эмоционально, потому что я уверен, что в прошлом году у них были трудные времена из-за условий в их странах.

«Нас ожидает отличный романтический вечер с прекрасной музыкой Шумана, Дебюсси и Шопена.

«Кульминацией спектакля является устрашающе красивая соната Рахманинова соль минор для фортепиано и виолончели».

Пройдя обучение в Королевском Северном музыкальном колледже в Манчестере, Светлана Мочалова и Слава Сидоренко познакомились и завязали музыкальные отношения до того, как позже поженились.

С тех пор они получили множество наград и выступали на таких площадках, как The Purcell Room, Barbican, Wigmore Hall и Glastonbury.

Билеты на концерт стоят 15 фунтов стерлингов для взрослых и 5 фунтов стерлингов для студентов. Их можно приобрести в магазинах Deli 45 и Hey Jude’s в Ньюпорте.

Билеты также можно приобрести ночью, но посетителей просят связаться с [email protected] или позвонить по телефону 07726 959233, чтобы подтвердить количество взрослых и детей.