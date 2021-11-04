Нью-Йорк Рейнджерс Виталий Кравцов отдан в аренду КХЛ

В конце концов, это было правдой, так что спасибо Sports24, российскому спортивному сайту за то, что у него такие хорошие ресурсы. «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердили сообщение Sports24 в понедельник о том, что Виталий Кравцов был отдан в аренду «Трактору» (Челябинск), команде, за которую он играл в прошлом сезоне и ранее.

официальный: #NYR Он отдал нападающего Виталия Кравцова в аренду в КХЛ «Трактор», Челябинск. – Нью-Йорк Рейнджерс 3 ноября 2021 г.

Тупиковая ситуация между Кравцовым и Рейнджерсом закончилась, что положительно для всех участников. Он находился в подвешенном состоянии около месяца после того, как отказался от назначения в АГЛ и вернулся в Россию.

Поскольку у Кравцова контракт с «Рейнджерс», договоренность должна была быть предоставлена ​​в аренду, и именно это произошло в прошлом сезоне, когда он сыграл 54 игры за «Трактор», прежде чем присоединиться к «Рейнджерс», и провел 20 игр.

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Заголовок – это интересная правда об истории Sports24. «Кравцов перейдет из« Рейнджерс »в« Трактор »в аренде до конца сезона». Это интересная часть «конца сезона». Если это правда, то договоренность гарантирует, что он будет играть весь сезон КХЛ, на чем, возможно, настаивала российская команда. Это означает, что он не сможет явиться в другой клуб НХЛ, если Рейнджерс сможет его обменять.

Он не исключает сделки по обмену, если команда желает позволить ему закончить сезон КХЛ, который завершится 1 марта. «Трактор» на данный момент занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, так что, вероятно, они должны быть связаны плей-офф. Поскольку НХЛ продлится до конца апреля, если «Трактор» выйдет из игры раньше, Кравцов может вернуться в НХЛ в этом сезоне. Чтобы добавить больше волнения к ситуации, Эллиот Фридман написал в Твиттере, что в то время он был готов вернуться в Рейнджерс.

Кравцов может быть вызван в Нью-Йорк по окончании сезона КХЛ. Он дал понять, что готов вернуться. – Эллиот Фридман (@FriedgeHNIC) 3 ноября 2021 г.

склонить на свою сторону

Это победа «Рейнджерс» и Крафтсова. Что касается «синих», то он может повысить свою коммерческую ценность, если хорошо сыграет в КХЛ. Если он преуспеет в «Тракторе», он может вернуться в Нью-Йорк в конце сезона или они могут заменить его командой, которая нуждается в помощи в будущем.

Игра Лиаса Андерссона в аренде в SHL увеличивала ценность его торговли, пока Рейнджерс не смог обеспечить его пик во втором раунде (Уилл Куйл), что стало неожиданно сильным возвращением для игрока, у которого нет будущего в Нью-Йорке.

Что касается Кравцова, то мяч на его стороне. С 16 голами и 24 очками в 49 играх в прошлом сезоне ему нужно улучшить эти показатели. Если он сможет, он действительно сможет вернуться в «Рейнджерс» и сыграть с ними в этом сезоне. По крайней мере, если бы у него были такие же или немного лучшие цифры, Рейнджеры могли бы рассчитывать на отдачу, аналогичную той, что они получили для Андерсона, или даже больше.

Кравцов находится на последнем году действия своего контракта начального уровня, поэтому ему придется повторно подписать его этим летом. У него нет никаких рычагов влияния, но, учитывая его историю недовольства «синих», если он сможет вернуться и хорошо сыграть за «Рейнджерс», это могут быть тяжелые переговоры.

Скорее всего, сценарий Андерсона будет сценарием, которому «Рейнджерс» будут стремиться следовать. Обмен 22-летнего бывшего генерального пика с твердой статистикой КХЛ может дать «Рейнджерс» хорошую перспективу или аналогичную перспективу.

Надеюсь, это на время положит конец болтовне Кравцова. Мы будем наблюдать, как он поступит с «Трактором», что может иметь огромное влияние на будущее «Нью-Йорк Рейнджерс».