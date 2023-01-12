ОАЭ вызвали бурную реакцию, назначив министра нефти президентом

«ОАЭ подходят к COP28 с сильным чувством ответственности и максимально возможным уровнем амбиций», — сказал Аль Джабер в заявлении, подтверждающем его назначение в качестве назначенного президента COP28. АФП | Гетти Изображений

Объединенные Арабские Эмираты объявили в четверг, что глава гигантской Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), одной из крупнейших в мире нефтяных компаний, возглавит переговоры по климату COP28 в Дубае в конце этого года. Назначение Султана аль-Джабера назначенным председателем COP28 вызвало гневную реакцию со стороны климатических активистов и групп гражданского общества. Многие призвали министра нефти уйти с поста генерального директора ADNOC, заявив, что это явный конфликт интересов с его позицией на COP28. Офис Аль Джабера, который также является министром промышленности и технологий ОАЭ и посланником страны по климату, Он сказал Он будет играть ключевую роль в межправительственных переговорах для достижения консенсуса на конференции. ОАЭ, третий по величине производитель нефти в альянсе ОПЕК, проведут переговоры по климату при посредничестве ООН с 30 ноября по 12 декабря.

Это назначение выходит за рамки назначения лисы ответственной за курятник. Тереза ​​Андерсон Global Climate Justice является лидером в ActionAid

«ОАЭ подходят к COP28 с сильным чувством ответственности и максимально возможным уровнем амбиций», — сказал Аль Джабер в заявлении, подтверждающем его назначение. «Прагматизм и конструктивный диалог должны быть на переднем крае нашего прогресса», — добавил он. В офисе Аль-Джабера заявили, что министр играл «активную роль» в более чем 10 саммитах COP и привнес в эту роль два десятилетия делового опыта и лидерства в государственной и климатической политике, а также в секторах возобновляемых источников энергии и энергетики. Эта классификация вызвала волну международной критики: READ Трудно «повысить уровень», когда 10 всегда давят на всех | Филип Инман «Это назначение выходит за рамки назначения лисы во главе курятника», — сказала Тереза ​​Андерсон, глобальный руководитель отдела климатической справедливости благотворительной организации ActionAid. «Саммит ООН по климату должен стать местом, где загрязнители мира будут привлечены к ответственности, но все чаще [it’s] Похищение людьми, имеющими противоречивые интересы. Как и на прошлогоднем саммите, мы все чаще наблюдаем, как интересы ископаемого топлива берут под свой контроль процесс и формируют его в соответствии со своими потребностями», — сказал Андерсон.

Тасним Эзоп, председатель Сети действий по борьбе с изменением климата, в которую входят более 1500 групп гражданского общества, заявила, что Аль-Джабер «не может руководить операцией, направленной на решение климатического кризиса, с таким конфликтом интересов». В комментариях цитирую СторожЭзоп добавил, что назначение Аль-Джабера было «массовым присвоением переговоров ООН по климату национальной нефтяной компанией и лоббистами ископаемого топлива». Билл МакГуайр, почетный профессор геофизических и климатических опасностей в Университетском колледже Лондона, написал в Твиттере, что COP «всегда были цирком. Теперь они превратились в сплошные шутки». «Нам нужны отдельные постоянные органы, которые занимаются энергетикой, транспортом, вырубкой лесов, потерями и ущербом и т. д. и работают круглый год», — добавил он. «Не этот раздутый фотофестиваль для мировых лидеров и нефтяных чиновников». Отвечая на вопрос о реакции на критику, представитель офиса специального посланника ОАЭ по изменению климата сказал CNBC, что опыт Аль-Джабера «уникально делает его способным обращаться как к государственному, так и к частному секторам с просьбой предоставить практические решения для достижения целей и устремления Парижского соглашения по климату». Они добавили: «ОАЭ привержены инклюзивному процессу COP, при этом председатель COP выступает в качестве глобального регулятора. Председательство COP ОАЭ работает со всеми сторонами и стремится к открытости, прозрачности и подотчетности». Представитель Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата не был немедленно доступен для комментариев.

Конференция COP27 в ноябре прошлого года в Египте стала свидетелем резкого скачка числа участников, связанных с самыми загрязняющими окружающую среду нефтяными и газовыми гигантами мира. В то время это описывалось как «Кривая шуткаЭто представляет способность индустрии ископаемого топлива влиять на действия. Сжигание ископаемого топлива, такого как уголь, нефть и газ, является основной причиной чрезвычайной климатической ситуации.