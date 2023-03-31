ОАЭ отзывают лицензию российского банка после глобальных санкций США

ДУБАЙ (Рейтер) — Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов заявил в пятницу, что российский банк, пострадавший от санкций США, будет вынужден прекратить операции в Абу-Даби.

МТС-Банк, получивший в прошлом году эмиратскую лицензию, оказался среди более чем 200 юридических и физических лиц, подвергшихся санкциям в прошлом месяце в первую годовщину российского вторжения в Украину.

В заявлении Центрального банка ОАЭ говорится, что он «принял решение отозвать лицензию МТС-банка в Абу-Даби… и закрыть филиал» в столице ОАЭ «в течение шести месяцев».

«Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом рисков санкций, связанных с банком после назначения».

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Центробанк заявил, что в течение шестимесячного периода для «завершения своих операций» он не позволит российскому банку открывать новые счета и проводить какие-либо операции, кроме погашения предыдущих обязательств.

А в конце февраля он объявил, что «изучает… доступные варианты» после действий США.

Ранее в этом году он посетил высших должностных лиц США для переговоров с властями Эмиратов, в том числе с центральным банком, по вопросам уклонения от санкций против России и Ирана, а также отмывания денег и финансирования групп, считающихся «террористическими».

Эмираты сохраняли нейтральную позицию по отношению к войне с Россией.

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Богатое нефтью королевство Персидского залива и его финансовый центр Дубай привлекают российских специалистов и бизнесменов, спасающихся от западных санкций после вторжения в феврале 2022 года.

В прошлом году из России прибыло около 1,9 миллиона пассажиров, что более чем вдвое больше, чем в 2021 году, сообщил AFP в феврале исполнительный директор Dubai Airports Пол Гриффитс.

Приток россиян был связан с восстановлением цен на недвижимость и аренду. На сектор недвижимости приходится около трети экономики Дубая.

В марте 2022 года ОАЭ были внесены в «серый список» по отмыванию денег базирующейся в Париже группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что сделало их уязвимыми для дальнейшего изучения.