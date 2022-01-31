ОАЭ перехватили ракету хуситов во время визита президента Израиля

КАИР, 30 января (Рейтер) — Объединенные Арабские Эмираты заявили в понедельник, что они перехватили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами, когда государство Персидского залива принимало у себя президента Израиля Исаака Герцога во время первого такого визита.

Министерство обороны Эмиратов заявило, что ракета была перехвачена и уничтожена, добавив, что она упала на безлюдную территорию. В нем не сообщается, была ли ракета нацелена на столицу ОАЭ Абу-Даби или Дубай, деловой и туристический центр Ближнего Востока.

Управление гражданской авиации ОАЭ заявило, что воздушное движение в стране Персидского залива идет в обычном режиме, и все полеты выполняются в обычном режиме, несмотря на нападение, сообщает государственное информационное агентство (WAM).

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ОАЭ являются частью возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая борется с хуситами, связанными с Ираном, в Йемене в рамках семилетнего конфликта, в результате которого погибли десятки тысяч человек и который поставил обедневшую страну на грань голодной смерти.

Военный представитель йеменских хуситов заявил поздно вечером в воскресенье в Твиттере, что группа в течение нескольких часов раскроет подробности новой военной операции в глубине ОАЭ. Он не сообщил никаких подробностей.

Хуситы нанесли смертоносный удар по Абу-Даби в январе. 17 января и второй ракетный удар был сорван в понедельник после того, как поддерживаемые ОАЭ йеменские ополченцы вмешались вдоль линии фронта, где хуситы вторглись в прошлом году. читать далее

Министерство обороны ОАЭ заявило, что военные самолеты коалиции уничтожили ракетные установки, расположенные в Йемене.

На прошлой неделе прокуратура штата Персидского залива заявила, что вызвала нескольких человек за то, что они поделились видеозаписью, на которой системы обороны перехватывают предыдущую ракетную атаку хуситов. Об этом перехвате не было сообщений в социальных сетях.

Нападение в понедельник произошло, когда Херцог обсуждал безопасность и двусторонние отношения с фактическим правителем ОАЭ принцем шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. читать далее

Герцог провел ночь в Абу-Даби, сообщил Рейтер израильский чиновник. Он продолжит свой визит в ОАЭ, несмотря на нападение хуситов, заявили в его офисе.

США осудили нападение.

«В то время как президент Израиля находится с визитом в ОАЭ, чтобы навести мосты и способствовать стабильности в регионе, хуситы продолжают совершать угрожающие атаки», — написал в Твиттере официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

ОАЭ вместе с Бахрейном подписали при посредничестве США соглашения о нормализации отношений с Израилем, получившие название «Соглашения Авраама», в 2020 году. читать далее

ОАЭ значительно сократили свое военное присутствие в Йемене с 2019 года, но по-прежнему господствуют благодаря крупным местным силам, которые они построили и вооружили.

Война в Йемене обострилась за последние месяцы, когда коалиция усилила воздушные удары по йеменским городам, а хуситы активизировали трансграничные атаки.

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Сообщение Омара Фахми, Махмуда Мурада и Дэна Уильямса, дополнительное сообщение Лилиан Вагди и Алаа Свилам, написанное Азизом Эль Якуби; Монтаж: Сандра Малер и Саймон Кэмерон-Мур

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