ОАЭ призывают людей делиться видео для перехвата ракетного удара

ОАЭ, коммерческий и туристический центр региона, редко публично обсуждают свою безопасность, но подтвердили две атаки хуситов, которые произошли за неделю до первой из двух атак на государство Персидского залива.
В заявлении официального информационного агентства Emirates (WAM) говорится, что прокуратура предупредила, что такие ролики представляют опасность для жизненно важных и военных объектов и могут повлиять на безопасность и стабильность общества. В нем не указывалось количество вызванных людей или текущий статус вызванных.
«Прокуратура выполнит свои обязанности по строгому применению закона в отношении этих преступлений и их исполнителей», — говорится в заявлении.
Производимые в США перехватчики Patriot предотвратили нападение в понедельник на базу в Абу-Даби, где размещались американские войска, после более раннего смертоносного налета на склад горючего.
В социальных сетях появились неподтвержденные кадры, на которых видны движущиеся огни противоракетной обороны, выпущенные в предрассветное небо над столицей ОАЭ в тот день.
Прокуратура заявила, что против тех, кто публикует такие материалы в ОАЭ, которые гордятся тем, что являются безопасным коммерческим убежищем и глобальным туристическим направлением, будут приняты «юридические меры сдерживания».
Хуситы воюют с возглавляемой Саудовской Аравией военной коалицией, в которую входят ОАЭ. Высокопоставленный эмиратский дипломат заявил, что ОАЭ могут повысить свой оборонный потенциал после атак.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».