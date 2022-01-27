ОАЭ призывают людей делиться видео для перехвата ракетного удара

ОАЭ, коммерческий и туристический центр региона, редко публично обсуждают свою безопасность, но подтвердили две атаки хуситов, которые произошли за неделю до первой из двух атак на государство Персидского залива.

В заявлении официального информационного агентства Emirates (WAM) говорится, что прокуратура предупредила, что такие ролики представляют опасность для жизненно важных и военных объектов и могут повлиять на безопасность и стабильность общества. В нем не указывалось количество вызванных людей или текущий статус вызванных.

«Прокуратура выполнит свои обязанности по строгому применению закона в отношении этих преступлений и их исполнителей», — говорится в заявлении.

Производимые в США перехватчики Patriot предотвратили нападение в понедельник на базу в Абу-Даби, где размещались американские войска, после более раннего смертоносного налета на склад горючего.