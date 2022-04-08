Бывшему президенту Бараку Обаме в четверг позвонили в Twitter за то, что некоторые назвали его «ревизионистской историей» в отношениях с Россией.

Бывший президент посетил конференцию «Эрозия дезинформации и демократии» в Чикагском университете, где сказал аудитории и главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу, что его вдохновил глобальный отклик на помощь Украине. Президент России Владимир Путин вторгся в страну в феврале. Он также напомнил, что в бытность президентом ему приходилось «подтягивать» союзников США к действиям против России.

«Как человек, который боролся за вторжение в Крым и в восточную часть Украины, я бы сказал, что меня вдохновляла европейская реакция, потому что в 2014 году мне приходилось часто тащить их и пинать, чтобы они реагировали так, как мы считаем нужным, от тех, кто называет себя западными демократиями», — сказал он. Бывший президент сказал.

Однако для многих в Твиттере неправда, что Обама изображал, насколько сложным было его президентство в России, и они критиковали и высмеивали президента по этому поводу.

Макс Абрамс, эксперт по терроризму и профессор международной обороны в Северо-восточном университете, назвал ответ Обамы на «самообслуживание».

«Посмотрите на корыстную ревизионистскую историю Обамы о том, как администрация Обамы отреагировала, когда Россия в последний раз вторглась в Украину в 2014 году», — написал Абрамс.

Марк Хемингуэй, старший автор RealClearInvestigations, высмеял Обаму и написал в Твиттере: ««Кропить» = ничего не делать в течение многих лет, издеваясь над теми, кто отказывался вооружать Украину, думая, что Россия угрожает».

Многие пользователи вспомнили печально известный момент президентских дебатов 2012 года, когда Обама высмеял кандидата от республиканцев Митта Ромни за то, что тот назвал Россию нашим геополитическим врагом номер один. В то время Обама призвал к «1980-м годам» и призвал к «изменению их внешней политики».

Консервативные представители СМИ подвергли критике реакцию президента Барака Обамы на Россию во время его президентства. РЕЙТЕР

Стивен Миллер, главный редактор The Spectator, Общий Смеющийся снимок Ромни.

Кто-нибудь знает, спрашивал ли Джеффри Голдберг Обаму о «приглашенном» ударе Ромни в 80-х? На конференции будет хороший вопрос о дезинформации», — сказал Чак Роуз, независимый репортер Beacon.

Президент США Барак Обама встретился с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Кремль.ру

В одной из книг популярный консервативный аккаунт в Твиттере AGHamilton29 сказал, что помнит события «по-другому».

«Эм, я уверен, что это немного по-другому. Я помню, как после того, как российские сепаратисты сбили гражданский самолет, и после того, как Россия вторглась в суверенную страну, мы ввели слабые и целенаправленные санкции. Обама хотел помощи Путина [w] Сделка с Ираном», — написал он в Твиттере.

«Затем Обама публично поблагодарил Путина через год после сделки. Неудивительно, что Путин считал, что международные издержки очередного вторжения в Украину будут относительно низкими», — добавил он.

В том же духе Обама сказал, что Путин всегда был «безжалостным», но он не мог предсказать, что Путин оккупирует Украину «пять лет назад».

«Он сделал ставку на ферму таким образом, я нет — я не мог предсказать его пять лет назад», — сказал он.

Пол Ниланд, бизнесмен, проживший в Украине 20 лет, отметил, что Россия оккупировала Украину восемь лет назад, когда Обама был президентом.

Консервативный писатель и обозреватель Дерек Хантер сказал президенту России Дмитрию Медведеву в 2012 году после выборов: «У меня больше гибкости», указывая на то, что Обама держит микрофон в руках. Медведев сказал, что передаст свое послание Обаме Путину.

Даже бывшие чиновники в Белом доме Обамы признают, что его администрация проявляла мягкость по отношению к России.

Джеймс Клэппер, бывший директор национальной разведки Обамы, признал на этой неделе в эфире CNN, что его президентство должно было быть более жестким, когда Россия вторглась в Крым в 2014 году и аннексировала его.