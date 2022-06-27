Обанкротившаяся Шри-Ланка добивается скидки на российскую нефть

КОЛОМБО (Рейтер) — Испытывающая финансовые трудности Шри-Ланка заявила в воскресенье, что отправляет министров в Россию и Катар, чтобы попытаться обеспечить себе дешевую нефть, на следующий день после того, как правительство заявило, что у него заканчивается топливо.

Тем временем правительство продлило двухнедельное закрытие второстепенных государственных учреждений до дальнейшего уведомления, чтобы сэкономить топливо, сохранив при этом структуру, состоящую только из персонала, для предоставления минимальных услуг.

Министр энергетики Канчана Видескира заявил, что в понедельник два министра отправятся в Россию, чтобы обсудить получение дополнительных объемов нефти после покупки 90 000 тонн сибирской нефти в прошлом месяце.

Эта поставка была организована через Coral Energy, базирующегося в Дубае брокера, но политики призывают власти вести переговоры напрямую с правительством президента Владимира Путина.

Шри-Ланка, нуждающаяся в деньгах, получает российскую нефть, чтобы уменьшить дефицит

«Два министра едут в Россию, а завтра я поеду в Катар, чтобы посмотреть, сможем ли мы договориться о мягких условиях», — сказал Виджесекера журналистам в Коломбо.

В субботу Wijesekera объявила, что в Шри-Ланке почти закончились бензин и дизельное топливо после того, как несколько запланированных поставок были отложены на неопределенный срок из-за «банковских» причин.

Виджесекера сказал, что запасов топлива было достаточно, чтобы удовлетворить спрос менее чем за два дня, и они были зарезервированы для основных служб, при этом он извинился за ситуацию.

Государственная компания Ceylon Petroleum в воскресенье повысила цены на дизельное топливо на 15 процентов до 460 рупий (1,27 доллара США) за литр и на бензин на 22 процента до 550 рупий.

С начала года цены на дизельное топливо выросли в четыре раза, а на бензин — почти втрое.

Виджесекера сказал, что будут неопределенные задержки с получением новых партий нефти, и призвал автомобилистов не стоять в очереди, пока он не введет жетонную схему для ограниченного количества автомобилей в день.

Соединенные Штаты запасаются

Между тем, посольство США в Коломбо сообщило, что прибыла делегация Министерства финансов США и Государственного департамента, «чтобы изучить наиболее эффективные способы поддержки Соединенными Штатами нуждающихся жителей Шри-Ланки».

«В то время, когда жители Шри-Ланки переживают одни из самых серьезных экономических проблем в своей истории, наши усилия по поддержке экономического роста и укреплению демократических институтов как никогда важны», — заявила посол США Джули Чанг.

В составе делегации присутствовали заместитель помощника министра финансов США по делам Азии Роберт Капрот и заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Келли Кейдерлинг.

Посольство заявило, что за последние две недели выделило 158,75 млн долларов нового финансирования, чтобы помочь шриланкийцам.

По данным Организации Объединенных Наций, которая на прошлой неделе обратилась с призывом к незамедлительным действиям, около 1,7 миллиона жителей нуждаются в «жизненно важной помощи».

Организация Объединенных Наций указала, что четверо из пяти человек в стране с населением 22 миллиона человек сократили потребление пищи из-за острой нехватки и резкого роста цен.

Премьер-министр Ранил Викремесингхе предупредил парламент в среду, что впереди еще больше трудностей.

«Наша экономика столкнулась с полным крахом», — сказал Викремесингхе. «Сейчас мы сталкиваемся с гораздо более опасной ситуацией, которая выходит за рамки простого отсутствия топлива, газа, электричества и продовольствия».

Правительство, не в состоянии погасить свой внешний долг в размере 51 миллиарда долларов, объявило о дефолте в апреле и ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможном плане спасения.

Официальный уровень инфляции в Шри-Ланке в конце мая составлял 45,3 процента, согласно официальным данным, но частные экономисты оценивают его в 128 процентов, что является вторым самым высоким показателем в мире после Зимбабве.