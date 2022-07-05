Обанкротившаяся Шри-Ланка ищет дешевую российскую нефть на фоне экономического кризиса

Шри-Ланка планирует направить в Россию официальную делегацию для переговоров по нефтяным сделкам, поскольку южноазиатская страна сталкивается с Парализующая нехватка топлива В разгар экономического кризиса.

У островного государства с населением 22 миллиона человек заканчиваются валютные резервы, а его валюта потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару США в этом году, что затрудняет импорт жизненно важных товаров. Нехватка топлива, продовольствия и медикаментов свирепствует, вызывая протесты.

В воскресенье министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера заявил, что топлива в стране осталось меньше, чем на день. Би-би-си. Объявление идет после страны Ограничивает продажу топлива для основных предприятий в течение двух недель, начиная со среды.

По сообщениям различных СМИ, чтобы справиться с кризисом, администрация премьер-министра Ранила Викремесингхе стремится покупать российскую нефть и вскоре направит делегацию в Москву.

Об этом Викремесингхе заявил официальному российскому информационному агентству. вкус В понедельник группа во главе с министром посетит Москву на следующей неделе, «для дальнейшего обсуждения того, как получить нефть из России».

«Мы возьмем российскую нефть. Я думаю, что российская нефть уже прибыла в Шри-Ланку», — сказал Викремесингхе в эксклюзивном интервью.

Хотя закупки российских энергоносителей подрывают общие санкции против страны из-за войны на Украине, они не нарушают санкции США или ЕС. Это связано с тем, что эти торговые ограничения не мешают покупателям за пределами юрисдикции США и ЕС покупать российскую нефть, которая сейчас продается с рекордными скидками по сравнению с другими сортами. Рейтер.

На прошлой неделе министр из Шри-Ланки находился в Катаре для переговоров по энергетическим сделкам, а еще один должен был отправиться в Россию. Рейтер упомянул.

Викремесингхе сказал Служба новостей В июне стране, возможно, придется покупать только у России. «Если мы сможем получить доступ из каких-либо других источников, мы придем оттуда. В противном случае нам, возможно, придется снова ехать в Россию», — сказал он.

В мае Шри-Ланка получила российскую нефть, а также собиралась импортировать другие виды топлива, такие как уголь, дизельное топливо и бензин, из восточноевропейской страны. Агентство Франс Пресс упомянул.

Шри-Ланка Он заявил, что прекратит выплату внешнего долга в апреле, потому что ему нужны валютные резервы для оплаты импорта товаров первой необходимости. Государство отстало 78 миллионов долларов долга в мае. Она разговаривает с Международный Валютный Фонд Чтобы обеспечить спасение.