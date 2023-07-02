Обе компании заявили, что у них есть действующие контракты, несмотря на то, что они отказались от партнерства с Россией после прошлогоднего вторжения в Украину. Изображение предоставлено Business Times

Предвыборная группа Global Witness заявила, что Total Energy была третьей по величине компанией в сфере российского сжиженного природного газа в прошлом году, а Shell — четвертой после двух российских компаний.

В отчете основное внимание уделялось британской компании Shell после того, как Global Witness заявила, что ранее рассматривала французскую компанию Total Energy.

Она добавила: «Российский экспорт СПГ помогает финансировать войну страны в Украине, и в 2022 году он будет стоить 21 миллиард долларов».

Немногие компании помогли этой торговле больше, чем Shell, и, по оценкам Global Witness, Shell заработала сотни миллионов долларов на торговле российским СПГ в прошлом году.

Однако, несмотря на военные преступления, эта торговля помогает финансировать, она легальна. Shell, Великобритания и ЕС должны немедленно прекратить это.

Обе компании заявили, что у них есть действующие контракты, несмотря на то, что они отказались от партнерства с Россией после прошлогоднего вторжения в Украину.

«Shell прекратил закупать российский СПГ на спотовом рынке, но у него все еще есть некоторые долгосрочные контрактные обязательства», — заявил представитель Shell, настаивая на соблюдении всех законов и санкционных ограничений.

«Существует дилемма между давлением на российское правительство в связи со зверствами, которые оно совершило в Украине, и обеспечением стабильных и надежных поставок энергоресурсов», — добавила она.

«Правительства должны решить, какие очень трудные компромиссы необходимо сделать».

В Париже TotalEnergies подтвердила свою «обязанность способствовать обеспечению поставок газа в Европу с терминала «Ямал СПГ». [in Siberia] По долгосрочным контрактам, которые необходимо соблюдать до тех пор, пока европейские правительства не введут санкции в отношении российского газа.

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