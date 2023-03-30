Потасовки вспыхнули у монастыря в Киеве в четверг после того, как украинское отделение православной церкви, которое, по утверждению правительства, имеет связи с Россией, нарушило постановление о выселении.

Напряженность вокруг присутствия Украинской православной церкви в 980-летней Киево-Печерской лавре была высокой после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

Киев обвинил UBC в поддержании связей с Русской православной церковью, которая поддержала вторжение Москвы в Украину. Университет Британской Колумбии заявил, что разорвал все связи с Русской церковью в мае 2022 года.

Через несколько часов после того, как в среду истек крайний срок в полночь, члены Университета Британской Колумбии отказали во въезде представителям правительственного комитета, которые хотели осмотреть здания в обширном монастырском комплексе с золотыми куполами.

Вскоре после этого информационное агентство Reuters сообщило, что вспыхнули столкновения. Никто не пострадал.

Позже министр культуры Александр Ткаченко осудил «жестокое» обращение с членами комитета. В своем заявлении он сказал, что правительство подало жалобу в полицию и что в пятницу усилия по обыску помещений будут продолжены.

УПЦ является второй по величине церковью в Украине, хотя большинство украинских православных верующих принадлежат к отдельной ветви веры — Православной церкви Украины, которая была образована четыре года назад путем объединения независимых от власти Москвы ветвей.

Россия осудила заявку Киева на университет Оклахомы как оскорбление и преступление.

«Такие меры все больше погружают Украину в средневековье в худшем смысле этого слова», — написала в Telegram официальный представитель МИД Мария Захарова.

Заместитель главы украинского государственного органа, ответственного за монастырь, сообщил ранее в этом месяце, что создана правительственная комиссия для принятия решений по вопросам, связанным с договором аренды монастыря.

Правительство утверждало, что монахи нарушили договор аренды, внеся изменения в историческое место и другие технические нарушения. Монахи Университета Британской Колумбии оспаривают любые злоупотребления, называя обвинения алиби.

Украинское правительство расправляется с Университетом Оклахомы из-за его исторических связей с Русской православной церковью, лидер которой патриарх Кирилл поддержал президента России Владимира Путина во время вторжения в Украину.

UBC настаивал на том, что он был проукраинским, осудил вторжение России и провозгласил независимость от Москвы.

Но украинские спецслужбы утверждали, что некоторые в Украинской церкви поддерживали тесные связи с Москвой.

Они совершили налет на многие церковные святыни, а затем опубликовали фотографии рублей, российских паспортов и листовок с письмами от Московского патриарха в качестве доказательства пророссийской настроенности некоторых церковных деятелей.

Многие украинские православные общины разорвали связи с Университетом Оклахомы, который когда-то был одним из главных источников российского влияния в Украине.

Они постепенно перешли к конкурирующей Православной церкви Украины после того, как она получила признание Вселенского Константинопольского Патриарха, который считается главным среди лидеров восточных православных церквей, но лишен универсальной власти Папы.

Московский и большинство других православных патриархов отказались принять эту классификацию, формализовавшую раскол с Русской Церковью.