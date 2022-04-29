Обеспечение того, чтобы санкции имели силу, является все более важным приоритетом для Министерства юстиции после вторжения России в Украину.

Министерство юстиции США сделало уклонение от санкций и нарушения экспортного контроля одним из основных направлений своей правоохранительной программы после вторжения России в Украину, заявили официальные лица в среду.
Это должно оказать глубокое влияние на компании и их усилия по соблюдению законов США, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на мероприятии Коллегии адвокатов Нью-Йорка.
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«То, как многонациональные компании должны думать о том, как эти режимы санкций влияют на их бизнес, очень важно, и нам нужно об этом поговорить», — заявил Монако.
Взяточничество уже давно находится в центре внимания корпоративных расследований федеральной прокуратуры. Прокуратура использовала Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, который запрещает корпоративные платежи иностранным должностным лицам, для преследования крупных компаний и наложения штрафов на миллиарды долларов.
В среду Монако заявило, что усилия правоохранительных органов Министерства юстиции все больше сосредотачиваются на национальной безопасности. «Одним из способов думать об этом является то, что штрафы — это новый Закон о коррупции за рубежом», — сказала она аудитории белых воротничков адвокатов защиты.
Расширенная версия этого отчета опубликована на сайте WSJ.com.
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