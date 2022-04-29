Обеспечение того, чтобы санкции имели силу, является все более важным приоритетом для Министерства юстиции после вторжения России в Украину.

Министерство юстиции США сделало уклонение от санкций и нарушения экспортного контроля одним из основных направлений своей правоохранительной программы после вторжения России в Украину, заявили официальные лица в среду.

Это должно оказать глубокое влияние на компании и их усилия по соблюдению законов США, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на мероприятии Коллегии адвокатов Нью-Йорка.