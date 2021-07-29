Обеспокоенность вызывают российско-белорусские военные учения

Президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. 25 июля 2021 г. (REUTERS через Sputnik / Алексей Никольский / Кремль)

Военные учения в Джабате, российские войска и военная техника всего за шесть недель Начали прибывать В беларуси.

Минобороны Беларуси Анонсировано в Telegram 27 июля Недавняя группа Российские солдаты прибыли на железнодорожную станцию ​​Полонга на западе Беларуси, где их хлебом-солью встретили солдаты 11-й Белорусской частной гвардейской механизированной бригады.

По данным Robin Consulting, он следит за ходом Забат-2021. В своем блоге«Мы видим ввод в Беларусь наиболее важных, лучше вооруженных российских сухопутных частей, что очень важно. Но это только начало. ”

Каждые четыре года учения «Джабат» вызывают озабоченность у западных военных плановиков и аналитиков, а также в странах восточной части НАТО.

В ходе подготовки к тренировкам Забат-2017 некоторые Публика была в ужасе Россия может использовать эти учения, чтобы начать новое наступление на Украину, спровоцировать Польшу или Литву или Как оправдание Ввести войска в Беларусь. Эти страхи Не реализовано С тех пор росли опасения, что учения Забат в этом году, запланированные на 10-16 сентября, могут быть другими.

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Во время встречи с белорусской общиной в Нью-Йорке на этой неделе лидер оппозиции Саид Сиатлана Сикана ус Скайя Он опасался, что режим Александра Лукашенко может «использовать присутствие российских войск для угрозы своим западным соседям и Украине». Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут проявляться по-разному. ”

Одно из ключевых отличий «Забат-2017» от «Забат-2021» – политическая среда.

В 2017 году Лукашенко явно не интересовал присоединение к конфликту Владимира Путина с Западом. Поэтому он стремился обеспечить прозрачность учений, чтобы защитить себя и гарантировать, что эти учения не использовались в качестве платформы для озор со стороны западных соседей Беларуси.

Лукашенко пригласил наблюдателей из семи стран (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Швеция и Норвегия) и представителей ООН, ОБСЕ, НАТО и Красного Креста. Расположение на территории Беларуси. Он оставил свой путь, чтобы заверить Украину, Польшу и страны Балтии в том, что он не позволит использовать территорию Беларуси для нападения или угрозы их странам.

В то время Россия Очень недовольны Ни Путин, ни министр обороны Сергей Шойго не посетили Беларусь во время учений с Лукашенко, а российское военное командование не осталось на торжественный банкет после учений.

Лукашенко отказался от планов вместе с Путиным явиться в российское военное ведомство. После тренировки он был на публике Настаивал на своей воле Для улучшения отношений с Западом.

Атмосфера в преддверии «Забата-2021», мягко говоря, чуть более угрожающая.

Жестокие репрессии против Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, эффективный угон белорусского рейса 4978 Ryanair и похищение недовольного журналиста Романа Пратасевича в мае 2021 года – все это диктатуры Беларуси на Западе. Ему теперь некуда возвращаться в Москву.

Лукашенко отступает, чтобы доказать свою геополитическую верность Москве, превращая Беларусь в потенциального лидера в войне России против Украины, угрожая нарушить торговые цепочки поставок между Европой и Азией и объявляя незаконную иммиграцию против Литвы.

Россия, со своей стороны, неуклонно расширяет свои политические, экономические и военные позиции в Беларуси. Две страны проводят в этом году рекордные военные учения к Джабхат-2021, и постоянная ротация российских войск является практикой. Постоянное присутствие российских войск В беларуси.

Есть еще Россия и Беларусь. Заявленные проекты Создание трех постоянных совместных центров военной подготовки в Нижегородской и Калининградской областях России и в западном Кротненском районе Беларуси, который граничит с членами НАТО Польшей и Литвой. Примечательно, что Лукашенко, похоже, готов Отбросьте его давнишнее возражение На новую российскую авиабазу в Белорусской области.

Поскольку всего этого недостаточно для того, чтобы западные военные стратеги потеряли сон, Москва продолжает. Станционные войска В приграничных с Украиной районах России Забат готовится к 2021 году. В апреле Минобороны России направило войска к украинской границе, что вызвало опасения относительно нового наступления. Позднее министр обороны Шоаиб приказал им вернуться на свои места. Но, по словам украинских официальных лиц, Около 80 процентов Войска и техника Будет В приграничной зоне.

Первые признаки предполагают, что «Запат-2021» будет сильно отличаться от «Запат-2017». Это означает, что сентябрь может стать напряженным для НАТО, западных соседей Беларуси и Украины.

Брайан Уитмор – не старший старший член Евразийского центра Атлантического совета, доцент Техасского университета в Арлингтоне и ведущий подкаста The Power Vertical.

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