Обещанное обнаружение падения Pixel Watch наконец-то здесь

С запуском Pixel Watch в октябре Google медленно начала пытаться вернуться к актуальности умных часов. Несколько месяцев спустя была выпущена большая функция, которая была в Apple Watch четыре года: Обнаружение падения.

Как Google описывает эту функцию: «Обнаружение падения использует датчики движения, встроенные в ваши часы, и машинное обучение на устройстве, чтобы определить, произошло ли у вас сильное падение, и вызовет экстренные службы, если вы не двигаетесь или не реагируете в течение определенного времени. временные рамки». Как и в случае с Apple Watch, если обнаружено падение, появится полноэкранное всплывающее окно с вопросом, все ли у вас в порядке. Если вы не ответите, они будут издавать звуковой сигнал в течение следующей минуты, а если вы все еще не ответите, часы позвонят в службу 911. Обнаружение падения стало серьезным триггером для уязвимых людей, таких как пожилые люди для Apple Watch, так что это приятно, что Google наконец-то предлагает эту функцию.

Выпуск Apple Watch, наряду с обнаружением автомобильных аварий, сделал это возможным. Некоторые ложные срабатывания, когда часы звонят в службу 911, когда пользователи не пострадали. Google говорит, что это удалось, говоря: «Беспокоитесь о том, что берпи или катание по лыжным склонам вызовут случайный вызов службы экстренной помощи? Pixel Watch знают разницу между резким падением, активной физической активностью или даже быстрым восстановлением после небольшого падения. Bump — благодаря своим алгоритмам». Машинное обучение и тщательное тестирование». Google называет катание на лыжах, бег трусцой, прыжки и плавание занятиями, которые могут вызывать ложные срабатывания, но, надеюсь, вы исправили проблемы с помощью его «строгого» процесса тестирования.

Обнаружение падения включено, поэтому вызов 911 вообще не произойдет, если вы специально не включите его. «Вы можете включить эту функцию на странице «Обновления» в приложении Watch Companion или непосредственно на часах Pixel в приложении «Личная безопасность», — говорит Google. вызов.