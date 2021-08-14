Обзор ‘Беккет’: фильм Netflix заставляет Джона Дэвида Вашингтона сбежать

В незабываемом кадре догмат, Последний шедевр Кристофера Нолана в увлекательной игре-головоломке, Джон Дэвид Вашингтон, как агент ЦРУ, которого мы знаем только как Главный герой, ведет перетягивание каната на огромном корабле, который движется через океан. Он должен оставаться в отличной форме на протяжении всего своего бега, прыжков, вождения и обратных боев в ближайшем будущем. (Или это его прошлое?) Наблюдая, как он готовит свое тело к битве, вы думаете, что этот исполнитель, бывший футболист и сын одного из лучших киноактеров всех времен (для начала, Дензела Вашингтона), может это сделать. Какой бы подвиг, бросающий вызов физике, он ни совершал.

Беккет, удивительно параноидальный триллер, дебютировавший сегодня на Netflix, не просит Вашингтон стрелять пулями или спасти мир. Он играет Беккета, симпатичного американского туриста, путешествующего по Греции со своей девушкой (Алисией Викандер). В первом сегменте фильма они прижимаются друг к другу в постели, едят вместе, обмениваются шутками о незнакомцах, глядя на древние руины Дельф, и планируют посетить Оракула. В них нет ничего необычного – просто милая пара, которая хочет сменить ритм. Вы можете представить персонажа Вашингтона, выполняющего работу по изъятию, но не обязательно с напильником. догматКак интенсивность или сосредоточенность.

Во время поездки в новое место со своей девушкой на пассажирском сиденье и самолетом Джефферсона по радио, Беккет засыпает за рулем и переворачивает свою машину с горной дороги, приземляясь в лачуге в конце опасной лавины. Перед тем, как упасть в обморок, избитый и окровавленный Беккет мельком видит мальчика, которого таинственным образом похищает женщина постарше. Проснувшись в больнице, он узнал, что его девушка умерла осенью, и вскоре вернулся на место происшествия, где двое полицейских пытались убить его по загадочным причинам, будьте уверены, Беккет приступит к решению проблемы.