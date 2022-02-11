Обзор «Брайтона 4»: свежий взгляд на сагу об иммигрантах

Давно служивший кормом для кинематографистов-неореалистов, иммигрантский опыт представлен в свежем, убедительном контексте в фильме Левана Когуашвили «Брайтон 4», великолепной кинематографической семейной трагикомедии, которая постоянно и трогательно бросает вызов ожиданиям.

В то время как сюжет касается поездки давно вышедшего на пенсию чемпиона Грузии борца Кахи (Леван Тедиашвили) из Тбилиси в Бруклин, где его сын-студент-медик Сосо (Георгий Табидзе) обременен карточными долгами, Когуашвили и сценарист Борис Фрумин не заинтересованы в том, чтобы рассказывать обычную историю о вылове рыбы, особенно ту, действие которой происходит в хорошо изолированный анклав, который называется Брайтон-Бич.

Место, где разговорный английский уступает место русскому, грузинскому и армянскому, сплоченное соседство ограничивает жителей, неблагоприятных для ассимиляции, чем-то вроде культурной неопределенности, существуя в защитном вакууме, который каким-то образом не укоренен ни в американской, ни в русской земле.

Предпочитая сосредоточить свое внимание на нежных отношениях между отцом и сыном, а также на слегка забавном духе товарищества, существующем между группами мужчин в обеих странах, Когуашвили бросает вызов общепринятым представлениям о мужественности, часто добиваясь восхитительного эффекта.

Все это захватывающе сфотографировано дважды номинированным на «Оскар» оператором Федоном Папамайклом («Суд над «Чикаго 7», «Небраска»), чья тщательно продуманная камера обычно остается на месте, вместо этого предпочитая, чтобы персонажи играли яркая смесь профессионала и непрофессиональные актеры, входят в искусно скомпонованные кадры.

Полезный результат, трехкратный обладатель наград на прошлогоднем кинофестивале Tribeca (включая награду за лучшую мужскую роль непрофессиональному Тедиашвили, который сам был олимпийским чемпионом Советского Союза по борьбе в 1972 и 1976 годах), погружает богатое повествование в крутую среду, в которой местная атмосфера настолько плотная, что ее можно было разрезать саблей.