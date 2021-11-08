Обзор второго эпизода Доктора Кто, ‘Война Сонтаранцев’: запутанная смесь интриг продолжается

Если бы я описал первую серию тринадцатой серии Доктора Кто поток Одним словом, я бы выбрал «хаос». В то время как редакционная статья знакомит зрителей с множеством новых персонажей, которые, как они надеются, все они помнят с чуть более подробной информацией, в воскресном эпизоде ​​некоторые сюжетные нити начинают продвигаться вперед, хотя другие остаются болезненно последовательными.

В эпизоде ​​«Сунтаранская война» доктор (Джоди Уитакер), Яз (Мандеп Гилл) и Дэн (Джон Бишоп) плюются из ТАРДИС посреди поля битвы. Тела солдат покрывали землю, как одеяло. Женщина (Сара Пауэлл) в капюшоне и с сильным ямайским акцентом выбегает среди кавалерии, и врач почти сразу идентифицирует ее как Мэри Секолл («Миссис Секолл ваша»), медсестру, которая спасала солдат во время Крымской войны. «Врач — это мужской термин», — сказала она нашему герою. Уитакер наморщила нос. «Это жидкость».

Но этой войны не бывает в Крыму, и британцы не воюют против российской армии. Вместо этого они берутся за зонтаранцев, кадры с видом на просторы солдат, которые одновременно подчеркивают масштаб задачи Доктора и самый потрясающий компьютерный экшен сериала. Карта Сунтара показывает, где должны быть Россия и Китай, и врач понимает, что что-то пошло не так.

Банда держится вместе недолго. Яз и Дэн быстро взрываются из-за потока. Дэна возвращают в современный Ливерпуль, где гигантский корабль Сунтаран парит над горизонтом. Он и его родители бегают, используя сковороды, в то время как инопланетяне безжалостно убивают мирных жителей. «Если у вас есть какие-то слова, сейчас самое время … держать их при себе», — сказал один из солдат Сунтарана толпе пленников, прежде чем зарезать их на улице. Искра потекла из глаз Бишопа, и теперь Дэн был безжалостен в реальности этой битвы.

Тем временем Яз был перенесен в Planet Time, где были вновь представлены два персонажа, которых ненадолго видели на прошлой неделе. Цель викторианского владельца фабрики Стива Орама остается неясной, но единственный сотрудник Джейкоба Андерсона, Fender, более интригующий. Мы мало что знаем об этом, но, Андерсон, он всегда мало используется игра престолов, привлекательное присутствие на экране. У него отличная химия с Джилл, которой наконец задают больше, чем задают. Ура! Стеклоподобные треугольники парят в воздухе и продолжают спрашивать Яза и Фендера, могут ли они «отремонтировать» Храм Времени после того, как он был взломан потоком. Раскол Вселенной оставил неизвестный вид под названием мори под угрозой, объясняют космические террариумы, хотя неясно, что это значит для наших героев.

треть пути к потокМои прежние опасения, что писатель Крис Чипнал пытается сделать слишком много сразу, остались. В то время как некоторые из историй, которые недостаточно использовались в первом эпизоде, действительно развиваются в «Войне Сонтаранцев», другие кажутся заброшенными. Ужасающие Рой (Сэм Спруэлл) и Лазурь (Роченда Сандалл), которых я считал главными злодеями сериала, не появляются до конца эпизода, когда они делают зловещие предупреждения Доктору, но не выглядят так. те, кто дергает за ниточки.

Жасмин Хан (Мандип Гилл), доктор (Джоди Уитакер) и Дэн (Джон Бишоп) во втором эпизоде ​​Flux (BBC Studios / Джеймс Бардон)

За один раз выдергивают столько ниток, что трудно понять, какая из них окажется в конце. Это сбивает с толку, но благодаря шоу все остается интересным. Я не знаю, что будет дальше, потому что, откровенно говоря, я не совсем понимаю, что происходит сейчас. Но (может быть, так была прошлая жизнь Доктор из Ваши поклонники), я по-прежнему убежден, что шоу все изменит. потокАвтономная история — смелый выбор для Доктор из И было бы обидно (и удивительно), если бы последний приличный выход Уиттакера в качестве врача был потрачен впустую.