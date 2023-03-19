ОБЗОР: Елена, VAULT FESTIVAL — ТЕАТР ВСЕГО

Отзыв: Елена, VAULT FESTIVAL



Хелен Шарман была первой британкой, отправившейся в космос. Ее история действительно должна быть известна; От того, как она отреагировала на объявление об участии в российской программе «Мир», до того, как ее выбрали из более чем 16 000 претендентов, и в конечном итоге она провела восемь дней в космосе на космической станции «Мир». Он не имел ничего общего с ее историей, но вместо того, чтобы сосредоточиться на более очевидном ракурсе пространства, он сосредоточился на личных элементах; Ее отношения с сестрой, бойфрендом и родителями, а также раннее слабоумие ее матери и ее не очень идеальная жизнь, которая…

оценка 40 Да То, что должно быть вдохновляющей историей, в этой постановке разочаровывает из-за некоторых очень странных решений, в том числе самого раздражающего телефонного звонка, который до сих пор звенит у меня в ушах.

Хелен Шарман была первой британкой, отправившейся в космос. Ее история действительно должна быть известна; От того, как она отреагировала на объявление об участии в российской программе «Мир», до того, как ее выбрали из более чем 16 000 претендентов, и в конечном итоге она провела восемь дней в космосе на космической станции «Мир».

Нечего выполнять Я взял ее историю, но вместо того, чтобы сосредоточиться на более очевидном ракурсе пространства, он сосредоточился на личных элементах; Ее отношения с сестрой, парнем и родителями, а также раннее слабоумие ее матери и ее несовершенная жизнь заставляют ее скучать, апатичной и по уши в долгах. Это смелое решение уйти от очевидных, заслуженных аплодисментов. Кажется, есть над чем поработать, чтобы сделать это личной драмой о семье и амбициях. Но, к сожалению, он просто не исчезает должным образом, оставляя меня с ощущением, что возможность была упущена.

Проблемы начинаются с выбора места. ПодвалПещера в поперечном сечении оставляет сцену очень растянутой. Вы постоянно напрягаетесь, чтобы увидеть работу в разногласиях. А когда актеры находятся далеко, часто у нас за спиной, слова теряются в приглушенных звуках, заглушаемых грохотом поездов над головой. Кроме того, вы вынуждены выбрать актера, которого хотите посмотреть. Невозможно разместить их всех, выступающих из разных мест, и все могло бы получиться намного лучше с более традиционной постановкой.

Но что еще хуже, половина пьесы напоминала телефонные звонки. Честно говоря, я был готов разбить трубку над головой подальше от стены, но этот громкий, визжащий телефон снова зазвонил. Он используется, чтобы показать проблемы, с которыми сталкивается Хелен; Ей наскучило то, куда движется ее жизнь, бойфренд слишком занят, чтобы найти для нее время, и сестра, которая чувствует, что Хелен никогда не бывает рядом — но определенно есть способы получше. И это оставляет актеров в стороне, возвращая нас к вопросу о линиях обзора.

Кроме того, ритм кажется неправильным. Начальные сцены телефонного звонка за телефонным звонком определенно длятся дольше, чем необходимо. Однако когда наконец появляется упоминание о космической программе, внезапно возникает спешка, чтобы просмотреть эти сцены. Конечно, именно в этом заключается большая проблема, и все же похоже, что они действительно не хотят решать эту проблему?

После бесчисленных сцен телефонных звонков, Фиолетовый ВерегоЕлена произносит монолог. Это удивительное и странное изменение стиля, которое, хотя и разочаровывает, позволяет истории двигаться вперед более четко. Позже есть подобный хадис от ее отца (с.Бен Гарднер Грей), что также является забавным развлечением. Но таких моментов очень и очень мало.

Тем не менее, некоторые элементы заслуживают похвалы. В пьесе превосходно рассказывается о сексуальном неравенстве, которое чуть не сорвало космический полет Хелен еще до того, как он начался. Мы узнаем, что предпочтение отдавалось мужчине, просто из-за дизайна скафандра! Эта ежедневная дискриминация по половому признаку подкрепляется ее отношениями с невежественным бойфрендом (Джордж Сеймур), который мало интересуется ее жизнью, хотя его изображение его как одержимого собой кажется немного преувеличенным.

История Хелен Шарман заслуживает того, чтобы ее рассказали, и замечательно, что ничто из спектакля не пытается сделать это в менее чем очевидном направлении. Но на данный момент это кажется неутешительным из-за некоторых странных вариантов, особенно из-за этого проклятого телефона, который звонит.

Автор: Скотт Холланд

Режиссер: Харриет Тейлор

Производство: Нечего исполнять

Хелен завершила свой текущий забег в рамках фестиваля VAULT 2023.