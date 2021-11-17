Обзор: Звездный пианист Йога Ван и известный скрипач Леонидас Кавакос объединились для потрясающего концерта

Игра на скрипке и фортепиано не всегда считалась встречей равных. Скрипач обычно получает первый счет. До недавнего времени «товарищем» называли только пианиста, а крышка пианино закрывается, чтобы «пианист» не утонул. Хотя роль клавишных варьируется в зависимости от исторического периода и композитора, эта иерархия стала казаться архаичной, каковы бы ни были исходные требования к музыке.

Когда знаменитый греческий скрипач Леонидас Кавакос и китайский пианист Йога Ван вместе выступили на скрипичных сонатах Баха, Босони и Шостаковича в Концертном зале Уолта Диснея в четверг вечером, Кавакос все же получил свой первый счет — так и есть. также В конце концов, Соната — его исх. Но фортепьяно осталась. Можно поспорить, что на шоу на имя Ванга было продано больше билетов, чем на Кавакос.

Динамизм музыкантов вырос с тех пор, как они начали выступать дуэтом несколько лет назад. 54-летний Кавакос, возможно, когда-то служил неофициальным наставником камерной музыки для Вана, который на 20 лет моложе его. В записи скрипичной сонаты Брамса в 2014 году подвижная скрипачка танцевала вокруг более буквальной пианистки, позволяя ей звучать масштабно, как Брамс, но при этом тонко создавая интерпретацию. работает.

Три года спустя на выпускном вечере в Санта-Барбаре Ван явно был в напряжении после того, как листание страницы его сбило с толку. Играла она блестяще, даже яростно, но как будто ей еще есть что доказывать.

В Disney Hole Ван был абсолютно на своем месте. Понятно, что сонаты были выбраны, по крайней мере, в некоторой степени, для более крупных фортепианных партий. Бах и Бузони были известны как выдающиеся пианисты и написали одну из самых передовых и важных клавишных музыки своей эпохи. Хотя Ван не был известен тем, что играл Баха и Босони на публике, он специализировался на фортепианных концертах для Шостаковича, а композитор написал фортепианную партию скрипичной сонаты не менее чем для легендарного русского пианиста Святослава Рихтера.

Поскольку Ванга может быть кинетиком, ни она, ни Кавакос не демонстрируют особенно показательных выступлений; Оба работали на сцене. Они часто говорят о безудержной непосредственности взаимодействия джазовых музыкантов друг с другом. Они сталкиваются с силой и серьезностью сверхъестественной силы сонетов Босони и Шостаковича, которые рассматривают жизнь как грандиозный, унылый и неизбежный проект. Когда требуется мрак, Ван и Кавакос могут его обеспечить. Когда возникает необходимость преодолеть депрессию, они лучше передают это.

Каждая половина программы начиналась скрипичной сонатой Баха (третья в начале, первая после перерыва). Тон Кавакоса был тонким, он использовал очень мало вибрато и хорошо имитировал стиль 18-го века. Даже его тональность была слегка искажена (и явно намеренно), что напоминало системы настройки, преобладающие во времена Баха. Ван не последовал его примеру, пытаясь сделать пианино маленьким или похожим на гавайскую гитару; Она играла так четко, что Кавакос казался настолько удивленным, что иногда на заднем плане он оставался загипнотизированным.

Сонеты Бузони и Шостаковича — это отдельные миры. Бузони написал свою книгу на рубеже 20-го века, когда он был молодым композитором с мечтами о мечтах. Он подошел к контрапункту Бахиана, духовности покойного Бетховена и новому опыту единства, происходящему в Берлине, где он жил, с чувством важности музыки для будущего.

У него также была дикая сторона, которая проявилась в итальянском танце, который вращается на перекладинах в средней части. Здесь Кавакос добавил насыщенный, живой тон, сохранив то же чувство приключения, которое он привносит в Баха. Ван отправился в город с мясистой партией фортепиано. Сонет заканчивается массивным движением, которое проходит через красочные вариации хорового тона Баха, прежде чем переносится, подобно Бетховену, в духовное царство. Кавакос и Ван были ошарашены.

В приземленной Сонате Шостаковича меланхолия соперничает с безобразием. Для Кавакоса это означало увлекательную театральность, но без намека на гламур. Ван обнаружила, что находится в своей стихии ритма, избегая искушения преувеличивать. Вместе они позволили русскому композитору быть, инструментально усиливая друг друга. Стиль и содержание стали необычно единым целым.

Однако стиль важен для Ванги, когда дело касается ее имиджа. Она больше не разрешает фотографировать свое выступление без согласия (что является нарушением политики Times). Для тех, кому интересно, она была одета в уже знакомый черный наряд; Он, костюм и галстук.