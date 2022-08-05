Обзор и синопсис фильма «Скоростной поезд» (2022)

Но остальные чувствуют себя вынужденными и нечестными. Лучше всего фильм выглядит, когда он представляет собой комедию о задирах, которые думают, что они свободные агенты, но на самом деле являются просто пассажирами в поезде, который идет от станции к станции, не обращая внимания на желания тех, кто в нем едет. Абстракция и чувство юмора «это все шутки» в конечном итоге сводят на нет любой аспект, который может укорениться в сознании зрителя.

Абстрактен проект и в другом отношении: источником сценария является японский роман, написанный Котаро Исакой, а персонажи — японцы. Leitch & Co, унаследовавшие проект от Антуана Фукуа, который хотел снять менее атмосферный фильм в жанре «Крепкий орешек в поезде», переделали историю «универсально», начиная с давнего партнера Лейтча по экрану. Сообщается, что они рассматривали возможность переноса истории в Европу, но все равно решили сохранить японскую обстановку и защищали ее на том основании, что «Скоростной поезд» — это фэнтезийный фильм, действие которого может происходить где угодно и где угодно.

Объяснение неясно, учитывая, насколько «Скоростной поезд» полагается на японские коннотации и культурные взгляды (персонаж Кинга — это, по сути, аватар «школьницы» из ожившего аниме) — не говоря уже об исключении всех основных персонажей, за исключением нескольких. стереотипных якудза, которым дали российского лидера по образцу Кейсера Созе из «Обычных подозреваемых». Даже в художественной литературе последнее кажется натяжкой, хотя все актеры продают его как профессионалы. Если в фильме нет ничего реального — ни как обоснование выбора, ни как руководящая эстетика — почему бы просто не использовать «Спиди-гонщика» или «Матрицу», поставить весь проект на зеленый экран, а в будущем поставить на другой планете или в другом измерении? В любом случае, это практически супергерой Marvel, за исключением того, что персонажи не могут вернуться к жизни после того, как их убили. Результатом может стать бредовое произведение искусства, а не технически и логистически амбициозный фильм, не оставляющий особого эмоционального или интеллектуального следа.

Сейчас играет в театрах.