Обзор контента Horizon Forbidden West Burning Shores для PS5

Horizon Forbidden West: Burning Shores получил очень сильный отклик критиков — мы дали ему 8/10 для новичков — но в настоящее время расширение засыпано отзывами. Метакритик. Несмотря на получение невероятно положительных отзывов от рецензентов (81), оценка пользователей в настоящее время составляет 4,8 и продолжает падать, при этом отрицательных отзывов гораздо больше, чем положительных.

Некоторые люди критикуют игровой процесс и контент расширения, в то время как другие расстроены отсутствием DLC, доступным на PS4, но большинство жалоб, похоже, связано с развитием сюжета, которое происходит в конце DLC. Если вы хотите избежать спойлеров, мы рекомендуем вам не читать обзоры, но если вам интересно, вы можете узнать больше о том, что происходит здесь.

Очевидно, что это всего лишь громкое меньшинство, и вряд ли это негативно помешает успеху расширения, но мы полагаем, что рейтинг пользователей DLC упадет еще больше за выходные, поскольку все больше людей заканчивают его и приходят, чтобы поделиться своим мнением о нем. Мы подозреваем, что разработчики Guerrilla Games будут обескуражены негативной реакцией, но мы ожидаем, что эта тема будет доминировать в обсуждениях в преддверии неизбежного Horizon 3.