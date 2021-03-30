Обзор космоса: Обзор: Проксима



Проксима

От режиссера Элис Винокор

2019, 107 мин.

Трансляция на Hulu Европейское космическое агентство начало поиск нового класса космонавтов. Европейское космическое агентство (ESA) начнет прием заявок в среду на категорию астронавтов., И продолжается до конца мая. Начинается процесс отбора, который завершится через 18 месяцев, когда агентство выберет от четырех до шести новых профессиональных астронавтов, имеющих квалификацию для выполнения долгосрочных миссий на Международную космическую станцию ​​или, в конечном итоге, на Луну. Европейское космическое агентство также выберет большее количество «резервных» астронавтов, которые могут выполнять разовые миссии, такие как участие в коммерческих полетах, и изучит возможность создания так называемых «парастронавтов» или людей с физическими ограничениями. которые обычно не хотят иначе. Он мог видеть многих из этих претендентов ПроксимаОна хочет получить представление о том, какой была бы их жизнь, если бы они были выбраны Европейским космическим агентством. Фильм был выпущен в Европе в конце 2019 года, но его выпуск был замедлен в более широком смысле из-за пандемии (его едва ли показали на французском кинофестивале в Нью-Йорке в начале марта, прежде чем кинотеатры закрылись). , В том числе стриминговый сервис Hulu. Любителям космоса фильм может понравиться, потому что он хорошо показывает опыт подготовки космонавтов. Большая часть фильма снималась в Звездном городке и на космодроме Байконур. Центральные фигуры в Проксима Это Сара Луру (Ева Грин), французский космонавт Европейского космического агентства, выбранный для годичного полета на Международную космическую станцию, и ее юная дочь Стелла, которую Сара воспитывала как мать-одиночка. Выбор миссии Сары ослабляет ее отношения со Стеллой, поскольку Сара направляется в Россию, чтобы тренироваться для запуска корабля «Союз», в то время как Стелла остается с отцом в Германии. Это давление усугубляется напряженным графиком тренировок и ее американским коллегой Майком Шенноном (Мэтт Диллон), который сомневается в ее способности выполнять свою работу. READ Россия и Китай подписали соглашение о Международной станции лунных исследований Любителям космоса фильм может понравиться, потому что он хорошо показывает опыт подготовки космонавтов. Большая часть фильма снималась на натуре в Звездном городке, Подмосковном Центре подготовки космонавтов, а также на космодроме Байконур. В бассейне есть сцены, которые используются для тренировки космических галактик, и другие, которые включают обучение выживанию в дикой природе. Фильм получил поддержку Европейского космического агентства, и логотипы ЕКА используются по всему фильму. Даже Томас Песке, астронавт Европейского космического агентства, чей первый полет на Международную космическую станцию ​​назывался «Проксима», снялся в фильме, где собирает информацию об экипажах после тренировок. (Напротив, НАСА не участвовало, и вместо этого на костюме Майка Шеннона был вымышленный логотип «ISA».) Однако то, что в фильме есть с точки зрения реалистичной симуляции, лишено драматизма. Есть напряженность в отношениях между Сарой и Стеллой и, в меньшей степени, между Сарой и Майком, но зритель никогда не чувствует, что они сорвут ее путь. В фильме есть и другие эпизоды, такие как дерматит и растяжение связок голеностопного сустава, которые, кажется, угрожают задаче, но проходят быстро и не решаются настолько, насколько забываются. Во время последней подготовки к запуску третий член экипажа миссии, российский астронавт Антон Ошевский (которому отводилась относительно второстепенная роль в фильме) дает Саре несколько советов: «Мы все готовимся к отлету, но это не самая трудная часть. Трудная часть возвращается, когда она понимает. Жизнь продолжается без тебя ». К сожалению, этот аспект жизни космонавта не изучен. Проксима, В котором основное внимание уделяется отношениям, которые привели к запуску. Тем не менее, это хороший совет для тех, кто хочет пойти по стопам воображения Сары и стать астронавтом Европейского космического агентства для полетов на космическую станцию ​​или за ее пределами. READ Mattel запускает новую куклу Барби по мотивам единственного в России космонавта Примечание. Мы используем новую систему комментариев, которая может потребовать от вас создания новой учетной записи. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра Комментарии предоставлены Disqus.