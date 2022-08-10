Обзор научных новостей: Northrop использует ракету Firefly для замены российских двигателей Antares; Россия вывела на орбиту иранский спутник

Ниже приводится краткое изложение текущих сводок научных новостей.

Northrop использует запуск ракеты Firefly для замены российских двигателей Antares

Компания Northrop Grumman Inc заявила в понедельник, что она сотрудничает с ракетным стартапом Firefly Aerospace для создания новой версии своей ракеты Mustang Antares без двигателей российского производства, которая была отрезана от Соединенных Штатов после вторжения на Украину. В заявлении Northrop говорится, что новая версия ракеты Antares, используемой НАСА для перевозки грузов на Международную космическую станцию, будет использовать семь двигателей Miranda, разрабатываемых Firefly, добавив, что две компании позже будут работать над совершенно новым ракета-носитель. .

Россия вывела на орбиту иранский спутник

Россия запустила иранский спутник на орбиту во вторник из Южного Казахстана, всего через три недели после того, как президент Владимир Путин и верховный лидер аятолла Али Хаменеи пообещали вместе работать против Запада. Российское космическое агентство сообщило, что спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», названный в честь персидского поэта и философа XI века Омара Хайяма, был запущен российской ракетой «Союз» с космодрома Байконур в Казахстане и успешно вышел на орбиту.

(По материалам агентств.)