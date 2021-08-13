Обзор наушников Huawei FreeLace: надежный звук с великолепным дизайном

Huawei предлагает удивительно разнообразный ассортимент наушников наряду с телефонами Mate и P-Series. Компания предлагает настоящие спортивные и беспроводные наушники с шумоподавлением и, а теперь и FreeLace, набор наушников-вкладышей Bluetooth, которые пытаются объединить все эти аспекты в один по приемлемой цене.

Стремясь к отличному качеству сборки, простоте использования и инновационным функциям, наушники huawei freelace в целом работает хорошо. У наушников есть несколько особенно хороших преимуществ для тех, кто владеет телефоном Huawei, но для всех остальных это будет зависеть от того, насколько их дизайн и высокое качество звука покорят вас. FreeLace выглядит элегантно и сдержанно. В этом помогает симметричность наушников. Вид не портится даже небольшими различиями поверхностей двух прямоугольных модулей, содержащих аккумулятор и элементы управления.

Функциональность и практичность

Внутренний металлический сердечник с памятью в сочетании с магнитными задними частями наушников означает, что они естественным образом сохраняют свою форму, не запутываясь. Вы можете заворачивать устройство в кармане сколько угодно, но вытащите его и встряхните, и FreeLace быстро придет в надлежащую форму.

Еще одна интересная особенность FreeLace — это то, как скрывается физический разъем, штекер USB-C, в корпусе элементов управления, поскольку правый наушник и шнур отделяются от остальных наушников. Для этого требуется постоянное усилие, поэтому к нему сложно получить доступ случайно.

FreeLace имеет рейтинг IPX5, что является разумным уровнем сертификации против повреждения водой. Это не то же самое, что наушники для занятий фитнесом или на открытом воздухе, но вы, по крайней мере, можете знать, что вам не нужно беспокоиться о повреждении устройства, если вы попадете под дождь.

Настройка и управление

Чтобы включить наушники, просто подключите разъем USB-C к любому совместимому порту: в комплекте есть переходник на случай, если он вам понадобится. Вы также можете зарядить его, подключив к телефону с портом microUSB.

Обычно вы подключаете эти беспроводные наушники к своему устройству стандартным способом: удерживая кнопки и выбирая нужные параметры в меню Bluetooth. Однако, подключение FreeLace к устройству Huawei позволяет перейти прямо в меню Bluetooth и завершить сопряжение. Это незначительный штрих, но он сэкономит вам время, если у вас есть современный смартфон.

Для управления устройством используется метод, с которым вы, вероятно, знакомы:

кнопка для увеличения громкости;

другая кнопка — для уменьшения громкости;

и еще одна, выполняющая несколько функций в зависимости от того, сколько раз вы ее нажимаете.

Многофункциональная кнопка утоплена между двумя клавишами громкости, и фактическая область активной кнопки кажется намного меньше, чем область, обозначенная корпусом. Магнитные накладки на наушниках также служат переключателем, позволяющим приостанавливать воспроизведение музыки или завершать телефонный разговор и переводить наушники в режим ожидания.