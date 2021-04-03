Обзор недели Интернета: 2 апреля 2021 г.

Российские хакеры украли тысячи электронных писем Госдепартамента

Российские хакеры якобы проникли на почтовые серверы Госдепартамента в прошлом году. кража Тысячи официальных писем. Два источника в Конгрессе сообщили Политико На этой неделе хакеры взломали электронную почту между чиновниками Бюро по делам Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Взлом стал вторым известным русским взломом почтовой системы департамента менее чем за десять лет, причем самой последней атакой, которая Целевые И Государственный департамент, и Белый дом – произошедшие в 2015 году. Остается неясным, был ли этот последний инцидент частью более крупного SolarWinds В прошлом году кампания нарушила девять федеральных агентств. Представитель министерства иностранных дел сказал: «Министерство серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры для обеспечения защиты информации». Она сказала Текущая ситуация.

Facebook и Google планируют новые подводные кабели в Тихом океане

Facebook и Google планируют построить Два новых кабеля под водой Которая соединит Сингапур и Индонезию с Северной Америкой, обеспечивая более быстрое интернет-соединение с Юго-Восточной Азией. По мнению А. Реклама Согласно сообщению Facebook в понедельник, два кабеля, названные Echo и Bifrost, будут первыми, которые соединят Северную Америку с Индонезией и увеличат пропускную способность подводных данных в регионе на 70 процентов. «Этот регион является самым быстрорастущим пользователем нашего набора приложений, поэтому очень важно, чтобы этот рост продолжался», – сказал Кевин Сальвадори, вице-президент Facebook Network Investments. рекламодатель. План Facebook состоял в том, чтобы продлить кабель между Калифорнией и Гонконгом. Отменено В начале марта по соображениям безопасности со стороны правительства США. Два недавно объявленных кабельных проекта планируется завершить в период с 2023 по 2024 год.

Президент Байден объявляет план инфраструктуры

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В среду президент Джо Байден объявил детали Из его плана инфраструктуры на 2 триллиона долларов. По заявлению Белого дома, предлагаемая реформа предусматривает выделение 100 миллиардов долларов на создание высокоскоростных широкополосных сетей по всей стране с конечной целью обеспечения высококачественного и доступного доступа в Интернет для всех американцев. Кроме того, около 50 миллиардов долларов будет потрачено, в частности, на производство и исследования полупроводников в стране. 65 миллиардов долларов На пути к исследованиям в области искусственного интеллекта, биотехнологии, квантовых вычислений и других новых технологий. Хотя кибербезопасность прямо не упоминается, Эксперты Мы считаем, что 100 миллиардов долларов, которые предлагается потратить на модернизацию электросети, также можно использовать для повышения ее устойчивости к кибератакам. Байден сказал: «Это не план манипулирования конечностями». Она сказала Во время его анонса. «Это разовая инвестиция в поколение в Америке, в отличие от всего, что мы видели или делали с тех пор, как построили межгосударственную систему автомобильных дорог и космическую гонку несколько десятилетий назад».

Новый российский закон требует наличия местного программного обеспечения на всех смарт-устройствах

В четверг российские законодатели приняли закон, Необходимо Все умные устройства, приобретенные в стране, поставляются с предустановленным местным программным обеспечением. Закон в просторечии известен как “Анти-Закон AppleПотому что компания предварительно не устанавливает какое-либо программное обеспечение на свои устройства, а скорее на свои устройства. яблоко Он сказал Он пригрозил уйти с российского рынка, но в конце концов отступил и теперь при настройке iPhone будет отображать Mail.ru, антивирусную программу «Лаборатории Касперского», социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также другое российское программное обеспечение. мне Рейтер, Закон скоро может быть добавка С дополнительными предложениями, такими как стимулы «принуждение иностранных компаний открывать офисы на территории России» и «налоговые льготы для российских ИТ-компаний». Российский Яндекс и Mail.Ru, вероятно, будут лучше подготовлены к использованию нового законодательства, которое теперь распространяется на все умные устройства, произведенные после 1 апреля 2021 года.

Стратегический план США и Японии на апрельский саммит

В рамках подготовки к предстоящему 16 апреля саммиту в Вашингтоне, округ Колумбия, Япония и США формируют рабочие группы для Сотрудничать в создании децентрализованной сети поставок полупроводников И другие стратегические приемы. Рабочие группы будут состоять из представителей торговли и безопасности из обеих стран, которым будет поручено выявить слабые места в текущей цепочке поставок на фоне глобальной нехватки чипов, а также использовать производственные возможности Японии для создания общей базы исследований и разработок в Японии. В то время как некоторые японские полупроводниковые компании имеют это я остановился Продажи китайским покупателям Из-за того, что в США появились черные списки, официальные лица США хотят видеть более тесную координацию экспортных ограничений в Китай. мне НиккиДолгосрочная цель этих двусторонних переговоров – «создать систему, в которой производство не будет зависеть от определенных регионов, таких как Тайвань, где высоки геополитические ставки, и Китай, где конфликты с США усугубляются».