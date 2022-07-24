Обзор: Ноутбук следующего поколения Framework соответствует обещаниям по обновлению

это одно Сказать Вы делаете полностью исправный ноутбук с возможностью обновления пользователем. Другое дело, чем нужно заниматься.

Оригинальная рамка для ноутбука, которую мы рассмотрели в прошлом году. Акт Много Все правильно. Его легко открывать и использовать, порты можно менять местами в соответствии с вашими потребностями, он достаточно прочен и хорошо сложен, чтобы выдерживать традиционные, менее модернизируемые ультрабуки, такие как Dell XPS 13 или Dell ThinkPad X1 Carbon.

Но создание «на удивление хорошего ноутбука» — это не то же самое, что создание портативной системы с обновляемыми, взаимозаменяемыми, обслуживаемыми пользователем частями. Для этого нужно следить за выходами новых компонентов. Вам необходимо устранить недостатки исходного проекта (или даже выпустить новые версии), не прекращая поддержку и не нарушая обратной совместимости с вашим проектом. И вашему малому независимому бизнесу это нужно продолжает существовать Так что он может выполнять всю эту работу год за годом в течение нескольких лет.

Я не могу сказать, что принесет следующий год или два, но я могу сказать, что ноутбук второго поколения Он по-прежнему делает почти все правильно. Это слегка измененная версия оригинальной структуры. Построен на базе процессора Intel Core 12-го поколения. Вместо 11th Edition материнская плата предлагается в качестве мгновенного обновления для всех, кто уже приобрел ноутбук Framework.

У Laptop Framework есть проблемы, особенно когда речь идет о времени автономной работы. Но в целом это тщательно спроектированный компьютер, который относится к самодельщикам и сборщикам ПК как к взрослым, которые могут принимать собственные решения. Нет другого такого ноутбука.