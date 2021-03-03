Обзор окончательной позиции – Размахивая старыми флагами России-матушки | Фильм

ЧАСЭто суровый, раздутый, одномерный рассказ о России во время Второй мировой войны: старый патриотический эпос с замедленными сценами, разбросанными недрами поля боя и небрежным сентиментальным романом. зависит от Реальные события 1941 годаКогда более 3000 юных кадетов были отправлены на передовую для защиты Москвы. Их задача заключалась в том, чтобы выиграть время и остановить немцев на пять или шесть дней, пока не прибудет подкрепление. Выжила только треть.

До окончания военного училища курсантам еще три месяца, что касается упаковки вещей. Эти мальчики – будущие лидеры Красной Армии, самые умные и лучшие. Двое из них, лучшие друзья Лавров (Артем Губин) и Шемякин (Игорь Юдин), влюблены в одну девушку, обученную доктором Машу (Любовь Константинова). Симпатичный Лавров – стрелок, отважный и романтичный. Шемякин милый и порядочный, немного скучный. Вы можете догадаться, какую из них Маша примет в свой шкаф для метел.

Все трое оказываются на линии фронта, в городе в 200 км от Москвы, куда вторгаются немецкие танки. Солдаты вокруг них – это набор штампов: огромный деревенский мальчик мечтает о крыльце своей матери и напуганный мыслитель, который переводит, когда они захватывают нацистов; В остальном немцы – безликая толпа.

«Это не война, это бойня», – сказал военный врач, когда скапливались тела. В отчаянии кадетов расстреливают, сжигают заживо и разносят на куски. Но режиссер Вадим Шмилев на самом деле кажется сверхчувствительным к погружению своей аудитории в ад, смерть и хаос войны. Он, кажется, больше заинтересован в прославлении жертвы и доблести ученика в неуклюжем письме Цзинвэй. Возьмем, к примеру, мальчика, ослепшего в бою с повязкой на голове. Он отказывается ехать в больницу, заявляя, что находится в небе, а музыка нарастает: «У меня все еще есть рука. Я могу зарядить ремни для автоматов».