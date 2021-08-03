Обзор Олимпиады: бронзовый призер боксера Давида Ника – фаворит любительского телевидения

пересмотр Давид Ника сегодня выиграл бронзовую медаль по боксу в тяжелом весе. Джереми Риз наблюдал за матчем с дивана.



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У Дэвида Ньики прекрасные грустные глаза боксера, глаза, которые, кажется, говорят, что ему так больно, что ему приходится бить соперника.

Но он бьет их так хорошо, что делает это, что мы здесь, чтобы увидеть, как он борется за бронзовую медаль – или, может быть, больше.

Мы проходим прямо на трассу Олимпийских игр в Токио-2020 на TVNZ перед боут-шоу Лизы Кэррингтон.

Всегда неприятно смотреть бокс на Олимпийских играх, видеть что-то столь примитивное, как контролируемая схватка, которую ведут мужчины в костюмах.

И вот они. Судьи в галстуках, а за ними организаторы в идеальных синих костюмах с прямыми красными галстуками.

Наш судья сегодня выглядит как хранитель Sky City, в галстуке, белой рубашке и перчатках.

И есть Дэвид Ника, наш фаворит на любительских олимпийских площадках. Он невероятно красив. У него идеальная и элегантная стрижка. Его рост 6 футов. Он плетет и вяжет. Он мог бы отлично выглядеть в костюме.



Фото: Footsport / Джон Коупленд

Все вокруг арены одеты. Просто за светом все немного распутывается. В пустых трибунах толстый мужчина в футболке и толстых штанах играет в свой мобильный телефон. Рядом с рингом стоят двое молодых людей из телекомпании; Они также носят футболки и брюки больших размеров и держат в руках микрофон и камеру, так что мы все, сидящие на диване, слышим каждый звук. Они выглядят лишенными скуки в ожидании предстоящих боев.

Вокруг пустого стадиона крутятся громкие рок-группы. Диктор с акцентом Диктор американо-японско-британского бокса выкрикивает сообщения, акцентируя внимание на каждом слоге, независимо от того, правда это или ложь.

Это Day-VID Knee-CAR, объявляющий крик в пустую пустоту.

Здесь, в стране олимпийских диванов, мы любили Нику с тех пор, как он сказал Sky Sports, что этот матч будет «плитой». Мы готовы сжечь с ним несколько амбаров.

Ple-EASE Добро пожаловать, Gad-ZHIM-a-GO-Me-DOV.

Парень из Гамильтона противостоит парню из Netelsoch, Россия, его крутое имя – Гамзатович Гаджимагомедов.

Знаменосец Новой Зеландии стоит на церемонии открытия в Токио напротив любимого чемпиона мира, русского парня из американских фильмов о боксе.

Он запускается и становится ниже по ходу игры. Мальчики у микрофона и камеры все еще выглядели скучающими; Это был долгий день.

Наш комментатор – один из десятков британских или ирландских комментаторов по каждому из этих олимпийских видов спорта – сохраняет чудесный треск под звуки аплодисментов, тьфу, когда спортсмены бьют и получают удары.

первый раунд:

«Кажется, они не принимают бронзу – пока.

«Ньика должна точно настроить радар. Он обрезается после этой волны».

«Что бы ни случилось с Дэвидом Никой сегодня, я не удивлюсь, если он получит предложения. Он харизматичный, красивый и очень умный».

второй раунд:

Другой мужчина в шортах-карго ходит на заднем плане, а двое наших спортсменов направляются к нам.

Наш комментатор продолжает:

«Сейчас мы видим волны успеха, но не доминирование Джаджимагомедова.

«Ника получил несколько хороших ударов, но его соперник Гаджимагомедов теперь повысил скорость работы – и у него все хорошо».

Третий раунд:

«Гаджимагомедов сейчас руководит этим боем. Он следит за тем, чтобы ничего глупого не случилось».

Сразу после этого:

«Это было путешествие для Ньики, правдивая история и большое будущее. Но ему придется принять бронзу – и он это знает».

Наконец-то вернулся диктор … Win-NER из подразделения De-CIS-ion … не наш человек.

Но он взял бронзу, первую медаль Новой Зеландии после Дэвида ТУУУУ-ААААААА в 1992 году.

мы переходим к ТВНЗ Для полного анализа нашей боксерской медали. Есть Ян Фергюсон, симпатичный водитель лодки, похожий на босса, который приходит в пятницу, чтобы выпить после работы. Он здесь на скачках Лизы Кэррингтон.

Тони-стрит должна заполнить время; Она поворачивается к Фергюсону. Бокс – это не его спорт. Что вы думаете о российском боксере, спросите вы, как всегда, блестяще.

Фергюсон вспоминает свои познания в российском боксе: «Вам нужно искать русских. Они повторяют свои действия снова и снова. Они жесткие, и их, вероятно, много побеждали. Жесткие, как гвозди. Вы бы не хотели драться. их. Одного удара недостаточно … “

К сожалению, как раз в тот момент, когда Фергюсон готовился к анализу бокса, Стрит оборвала его. Время Лизы Кэррингтон. Мы собираемся покататься на байдарках.