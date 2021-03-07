Обзор приюта: Болливуд встречает советский Афганистан

Болливуд встречается с Афганистаном, контролируемым Советским Союзом, в фильме писателя и режиссера Шахрабано Садата «Детский дом». Основываясь на неопубликованных мемуарах актера Анвара Аль Хашеми, который играет единственную значительную взрослую роль куратора Title Foundation, это скромный фрагмент периода совершеннолетия, который случайно переходит в сцены супер-мечты.

1989 год, незадолго до появления моджахедов. В стране господствовали партизаны. Мальчик, Кабул Кадрат (Кадрат Аллах Кадри), был арестован за покупку билетов в кино, где его поместили в управляемый государством дом для мальчиков, где изучение русского языка является приоритетом. Садат бросает неэффективных афганцев, чтобы нарисовать разрозненную картину девочки-подростка без родителей, и мы погружены в выдающийся постановочный план в этой исторической памяти.

В то время как многие из главных героев, в том числе Хасиб (Хасибулла Расули), предлагают лучшие способности, Садат перечисляет все, от их молодых сексуальных желаний и футбольных соревнований до поездки в Москву. К сожалению, и, возможно, потому, что он произошел из фрагментов воспоминаний, «приют» страдает от минимального развития глубоких ран персонажей и их личных связей в этом похожем на тюрьму убежище.

Каждый раз, когда мы находимся на грани того, чтобы копнуть немного глубже или узнать больше о том, какие из них и что их здесь узурпировало, наступает следующий сюжетный момент. То, что было бы сильной драмой, управляемой персонажами, теряет интерес, чем больше он поскользнулся. Однако аль-Кадри и его многочисленные товарищи вызывают грубую сенсацию, которая заставляет забыть, что это выдумка.

Смешение жанров выглядит менее интенсивным, чем некоторые другие переходы между сценами. Уровень несовершенного китча очаровательно сохранен, вдали от его структуры социального реализма и в музыкальных эпизодах, вдохновленных Болливудом. Кодрат обожает популярные фильмы на хинди, поэтому он воображает себя участником этих сказок. Хотя на первый взгляд веселая, одна из цифр, искренняя ода дружбе, свободная от всякой злобы, дает самый страстный тон в действии.

Есть чистота всего поведения и реакций молодых людей, даже непонятых хулиганов, которыми Садат дорожит и делится со зрителем. Среди этих ловушек преобладает забота режиссера об этой истории.