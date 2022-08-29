Симфонический оркестр Сан-Диего отыграл свой заключительный концерт летнего сезона Rady Shell в пятницу вечером с тщательно отобранными ослепительными и ослепительными российскими оркестрами. Программа под названием «Симфонические сказки Чайковского» по названию и содержанию отклонялась от оригинальной и многолетней излюбленной концепции «Удивительный Чайковский».

Концерты с таким названием являются основным продуктом летних концертов по всей стране и обычно заканчиваются «Прелюдией к 1812 году». Недавние события на Украине сделали идею грохота пушек и пышности российского военного праздника менее привлекательной. Время покажет, вернется ли приквел на открытые арены и газоны для мероприятий классической музыки в конце августа.

Музыка Чайковского может многое рассказать об оркестре и дирижере. Пьесы «Вальс» и «Полонез» из оперы Чайковского «Евгений Онегин» продемонстрировали современность и единство разделов симфонии, с густыми, теплыми скрипками, быстрыми и уравновешенными духовыми. Вступительное слово на Arena Bolognese стало прекрасной возможностью подчеркнуть прочность и точность латуни.

Эта опера содержит некоторые из самых светлых и приземленных танцевальных произведений Чайковского, и дирижер Рафаэль Бэр установил отношения с оркестром, которые позволили ему представить эти сцены в ярких и ярких деталях. Джесси Перес и Шана Рид предварили пьесу эффектным драматическим повествованием с выдержками из личных дневников Чайковского, объясняющими его намерение назвать длинную поэму Александра Пушкина оперой.

«Прелюдия к буре фантазий» Чайковского принадлежит к тем романтическим произведениям, которые пробуждают ночную жизнь, великолепную и брутальную. Эта развернутая пьеса, предваряемая Пересом отрывком из пьесы Шекспира, выглядит почти как трактат об оркестровых красках, сначала о зловещих предзнаменованиях, как зловещие низкие аккорды, идеально сочетающиеся с темными оттенками, а затем, как часть облаков, духовые пик с поднятыми трубами и молчаливыми скрипками. Оркестр продемонстрировал замечательную способность наращивать энергию с течением времени, а более поздние триумфальные комические аркадные произведения продемонстрировали более высокий уровень коллективной синхронности духовых и струнных, который характеризует современное оркестровое звучание.

Франческа да Римини: Симфоническая фантазия по Данте начинается в том же духе. Вдохновленная одноименным персонажем «Божественной комедии» Данте, эта симфоническая поэма фокусируется на темноте: нисходящей мелкой гамме и вызывающем воспоминания письме с темными инструментальными оттенками, как у фагота, который продолжает играть с чувствительностью и глубиной. Окончательная отделка пьесы, переход от черного к светлому, как в шоу «Буря», представляет собой суровое испытание полноразмерной оркестровой концентрации и максимальной скорости. Драматическое окончание дало еще одно указание на то, что наша симфония продолжает восходящую траекторию как в исполнительских способностях, так и в чувствительности интерпретации.

Николай Римский-Корсаков написал «Предисловие к русскому пасхальному празднеству: введение в обрядовые темы» в 1887 году. Посвящается воспоминаниям Модеста Мусоргского и Александра Бородина, двух членов группы композиторов, известной как «Пятерка», к которой Римский -Корсаков тоже принадлежит. Римский-Корсаков пишет, что произведение представляет собой «мифическую и языческую сторону праздника, переход от тоскливого и таинственного вечера Великой Субботы к разнузданному языческому религиозному вечеру пасхального утра».

Мелодии в пьесе в основном взяты из русских православных богослужебных песнопений. Светские и духовные виньетки задействуются в поразительном программном разнообразии, навеянном всеми тембрами оркестра позднего романтизма, с ансамблевым исполнением синглов и лупов, представляющих народную жизнь русского общества. Мощные соло виолончелиста Ся Линг Чен и флейтистки Роуз Ломбардо оживили человеческие фигуры. Перкуссионная секция показала себя здесь как поздний чемпион, с тонкими ритмами и яркими цветами как в металле — глокеншпилях, треугольниках, тарелках, так и в низких барабанах.

Судя по всему, Пайаре всего лишь музыкальный руководитель этого оркестра. Его язык тела оживлен и сексуален, но при этом всегда целеустремлен. Ему нравится непосредственность в общении с музыкантами, и к своему таланту присутствия на подиуме добавляется сложность и глубина музыкального понимания.

Шульце — независимый писатель.