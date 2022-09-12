Обзор современного состояния образования и науки в Украине в условиях российской агрессии (по состоянию на 15 августа — 3 сентября 2022 г.) [EN/UK] — Украина

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 30 августа 2022 года, количество беженцев, бежавших из Украины в другие страны с 24 февраля 2022 года, составляет более 11,98 млн человек. В Украину вернулись около 5,3 млн человек (с 28 февраля 2022 года).

По данным Генпрокуратуры Украины на 5 сентября 2022 года, с начала войны убито 382 ребенка и ранено 740. Эти данные не включают данные регионов, где идут активные боевые действия.

По состоянию на 2 сентября 2022 года в результате бомбардировок и артобстрелов повреждено 2461 учебное заведение, из них 284 полностью разрушены.

Состоялась августовская международная педагогическая научно-практическая конференция «Образование, воспитатели – гибкость в военное время» место 18 августа 2022 г.

В мероприятии приняли участие депутаты и представители органов государственной власти, аппарата президента, государственных военных ведомств, органов местного самоуправления и образовательных организаций гражданского общества.

Министр образования и науки Украины Сергей Шакарлит представил 4 модели обучения в учреждениях общего среднего образования в условиях тотальной российской агрессии против Украины, исходя из 4 возможных типов размещения учащихся:

Участники образовательного процесса, проживающие или вернувшиеся в районы, значительно удаленные от боевых действий;

Участники образовательного процесса ВПЛ;

Студенты из районов активных боевых действий или временно оккупированных территорий;

Студенты, временно проживающие за пределами Украины.

Группы СМИ и аналитикиОбразование Украины в условиях военного положения«А» Образование в Украине в условиях военного положения. Психологическая поддержка участников образовательного процессаизданный.

19 августа 2022 г. под эгидой Министерства образования состоялось рабочее заседание Отраслевой рабочей группы по образованию и науке с целью обсуждения проекта Выражения заинтересованности для доступа к Глобальному партнерству по мультипликаторному финансированию образования для Украина.

С 22 по 24 августа 2022 года Украину посетила делегация Министерства образования, молодежи и спорта Чехии во главе с министром Владимиром Балахом. Стороны обсудили ситуацию в сфере образования и науки в Украине в условиях военного положения, в частности шаги, предпринятые Министерством образования и науки Украины для обеспечения устойчивости обучения и воспитания, создания безопасных условий для всех участников образовательной работать и готовиться к новому учебному году. Владимир Балах в субботу проинформировал о мерах, принимаемых для поддержки украинских детей в Чехии, в частности, относительно развития школьной программы.

31 августа 2022 года Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлит встретился с Председателем Совета директоров Европейской организации публичного права Спиридоном Флугайтисом. Стороны обсудили текущую ситуацию в сфере образования и науки в Украине в контексте евроинтеграции и реализации системной реформы юстиции в Украине.

1 сентября 2022 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлит и вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас посетили школу в Киеве. В ходе визита они осмотрели приюты и классы, пообщались с учителями, учащимися и родителями. Министр выразил благодарность вице-президенту Схинасу за визит, а также всей Еврокомиссии за поддержку Украины и помощь нашим гражданам, которые были вынуждены бежать за границу.