Обзор: Том Хэнкс, робот и собака в «Финче» | развлечение

Тому Хэнксу не нужен человек или даже влиятельный партнер по совместному действию, чтобы снять поющий фильм или сцену. Подумайте о волейболе Wilson, Hooch и даже о том ноутбуке из “You got Mail”. Так что совсем не удивительно, что первым в списке стоит мужчина из постапокалиптического фильма, который вращается вокруг человека, робота и собаки.
Еще менее удивительно то, что Хэнкс играет в «Финче», где он играет инженера-робототехника, который умирает от воздействия радиации и отчаянно пытается позаботиться о том, чтобы о его собаке позаботились, когда он уйдет. Это своего рода предпосылка, призванная дергать за ниточки вашего сердца. Умирающий Том Хэнкс и милый щенок? Невозможно устоять, но почему-то все получается не так эпично, как хотелось бы.
История началась с 20-страничного рассказа о человеке, который строит робота, чтобы заменить его в качестве собачьего босса, от студента киноискусства по имени Крейг Лэк. Он хотел, чтобы это было визитной карточкой, и, несмотря на некоторое первоначальное неодобрение, его фамилия оказалась подходящей, так как его идея очаровала Айвора Пауэлла, сопродюсера фильмов «Бегущий по лезвию» и «Чужой», который был соавтором сценария, Робертом Земекисом. который продюсировал Хэнкса, режиссера «Игры престолов» Мигеля Сапошника и крупную голливудскую студию (хотя Universal в конечном итоге продала фильм Apple TV + во время пандемии).
Здесь Земля превратилась в пыльную пустошь после того, как солнечная катастрофа разрушила озоновый слой. Прямой солнечный свет – самая опасная вещь в мире. Все, что живет вживую, готовится в считанные минуты.
В отличие от одиноких мужчин, застрявших в фильмах «Изгнанные» и «Марсианин», Финч не имеет семьи или дома, в который можно было бы вернуться. Он умирает, и мир вокруг него умирает, и он просто хочет сделать все возможное, чтобы собака могла жить без него. Решение является срочным и несовершенным – робота, которого им придется тренировать на ходу и готового только на 72 процента, – но время уходит, и им приходится совершать коварную поездку в Сан-Франциско на внедорожнике 80-х.
Этот робот впечатляюще силен и умен, но скорее подросток, чем послушный слуга, а его диалект представляет собой нечто среднее между русским и «двойной вершиной» Черной Ложи, говорящей задом наперед. Это выбор, сделанный актером Калебом Лэндри Джонсом (отсылка к его появлению в возрождении Твин Пикс?), Который также занимался захватом движения, чтобы сыграть робота. Ну, я не уверен, голос ли это или как был написан персонаж, но этого бота найти сложно. Иногда хочется, чтобы его вообще не представили, что не совсем хорошо, когда он один из трех персонажей.
Ассортимент и размер «Finch» также явно предназначены для большого экрана и внимательной аудитории, что может быть непросто на телевизоре в гостиной (то же самое касается другого эпоса Тома Хэнкса для Apple TV +, «Greyhound», который все еще был лучшим фильм.) Хотя многие визуальные эффекты хорошо знакомы любому, кто смотрел постапокалиптический фильм за последние 20 лет, они потрясающие и детализированные, и, без сомнения, им не хватает лучших качеств маленького экрана. А пока музыкальные реплики не могут быть более четкими (кхм, «путь в никуда»).
Никто не виноват, что фильм с предупреждениями о задержках в поездках и о жизни может быть немного трудным для восприятия аудитории, приближающейся к двухлетнему возрасту во время пандемии.
Однако вы, вероятно, приедете в Финч не на уроки, вы придете в Финч за Хэнксом. Хорошая новость в том, что это не только повод для появления, но и повод остаться.
«Финч», версия для Apple TV +, доступная в пятницу, получила рейтинг PG-13 Американской ассоциацией кинематографа как «короткие сцены насилия». Продолжительность шоу: 115 минут. Две с половиной звезды из четырех.
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