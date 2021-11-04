Обзор: Том Хэнкс, робот и собака в «Финче» | развлечение

Тому Хэнксу не нужен человек или даже влиятельный партнер по совместному действию, чтобы снять поющий фильм или сцену. Подумайте о волейболе Wilson, Hooch и даже о том ноутбуке из “You got Mail”. Так что совсем не удивительно, что первым в списке фигурирует ваш постапокалиптический фильм о человеке, роботе и собаке.

И что менее удивительно, так это то, что Хэнкс дает ” пульсироватьОн играет инженера-робототехника, который умирает от воздействия радиации и отчаянно пытается позаботиться о том, чтобы о его собаке позаботились, когда он уйдет. Это своего рода посылка, созданная для того, чтобы дергать ваше сердце за ниточки. Умирающего Тома Хэнкса и симпатичного щенка? Невозможно устоять, но это не работает Каким эпичным вы бы хотели, чтобы это было.

История началась с 20-страничного рассказа о человеке, который строит робота, чтобы заменить его в качестве собачьего босса, от студента киноискусства по имени Крейг Лэк. Он хотел, чтобы это было визитной карточкой, и, несмотря на некоторое первоначальное неодобрение, его фамилия оказалась подходящей, так как его идея очаровала Айвора Пауэлла, сопродюсера фильмов «Бегущий по лезвию» и «Чужой», который был соавтором сценария, Робертом Земекисом. который продюсировал Хэнкса, режиссера «Игры престолов» Мигеля Сапошника и крупную голливудскую студию (хотя Universal в конечном итоге продала фильм Apple TV + во время пандемии).

Здесь Земля превратилась в пыльную пустошь после того, как солнечная катастрофа разрушила озоновый слой. Прямой солнечный свет – самая опасная вещь в мире. Все, что живет вживую, готовится в считанные минуты.

В отличие от одиноких мужчин, застрявших в фильмах «Изгнанные» и «Марсианин», Финч не имеет семьи или дома, в который можно было бы вернуться. Он умирает, и мир вокруг него умирает, и он просто хочет сделать все возможное, чтобы собака могла жить без него. Решение является срочным и несовершенным – робота, которого они должны будут тренировать на ходу и готового только на 72%, – но время уходит, и им нужно совершить коварную поездку в Сан-Франциско на внедорожнике 80-х.

Этот бот впечатляюще силен и умно сдержан, но больше похож на подростка, чем на послушного слугу. Его язык – это нечто среднее между русским и Черной Ложей “Твин Пикс”, говорящей задом наперед. Это выбор, сделанный актером Калебом Лэндри Джонсом (отсылка к его появлению в возрождении Твин Пикс?), Который также занимался захватом движения, чтобы сыграть робота. Ну, я не уверен, голос ли это или как был написан персонаж, но этого бота найти сложно. Иногда хочется, чтобы его вообще не представили, что не совсем хорошо, когда он один из трех персонажей.

Ассортимент и размер «Finch» также явно предназначены для большого экрана и внимательной аудитории, что может быть непросто на телевизоре в гостиной (то же самое касается другого эпоса Тома Хэнкса для Apple TV +, «Greyhound», который все еще был лучшим фильм.) Хотя многие визуальные эффекты хорошо знакомы любому, кто смотрел постапокалиптический фильм за последние 20 лет, они потрясающие и детализированные, и, без сомнения, им не хватает лучших качеств маленького экрана. А пока музыкальные реплики не могут быть более четкими (кхм, «путь в никуда»).

И никто не виноват в том, что фильм содержит предупреждающие сообщения о задержках в путешествии и жизни, когда это может быть немного сложно проглотить аудитории, приближающейся к двухлетнему возрасту в условиях пандемии.

Но вы, вероятно, приедете в Финч не на уроки, вы придете в Финч за Хэнксом. Хорошая новость в том, что это не только повод для появления, но и повод остаться.

«Финч», версия для Apple TV +, доступная в пятницу, получила рейтинг PG-13 Американской ассоциацией кинематографа как «короткие сцены насилия». Продолжительность шоу: 115 минут. Две с половиной звезды из четырех.

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Определение PG-13 MPAA: Настоятельно предупреждены родители. Некоторые материалы могут не подходить для детей младше 13 лет.

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