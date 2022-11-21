Обзор трейлера «Фабрики рун 3»

Поразительнй Выпущен краткий обзорный трейлер Фабрика рун 3 особенная.

Вот обзор игры от двух западных издателей. Игры XSEED И Блестящая Европа:

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Фабрика рун 3 особенная Это модифицированная и расширенная версия классического РПГ / жизнь моделирование прозвище. Фабрика рун 3 особенная Он приносит улучшенные визуальные эффекты нового поколения, а также множество новых функций.

Фабрика рун 3 особенная Он возвращается более чем через десять лет после его первоначального выпуска на Нинтендо ДСБлагодаря HD-графике и обновленным 3D-моделям, которые вдохнули новую жизнь в любимую игру в Серия Фабрика рун. Отправляетесь ли вы в подземелья, работаете на ферме или ищете романтики, испытайте фантастическую жизнь, о которой всегда мечтали.

в Фабрика рун 3 особенная Игроки берут на себя роль Мики, молодого человека, способного превращаться в золотого зверя, похожего на овцу, известного как Мистик. После того, как его спасла молодая женщина после того, как он упал кубарем в провинциальном городке Чаранс, Мика просыпается без воспоминаний о своем прошлом и вскоре оказывается втянутым в затянувшийся конфликт между людьми и монстрами. Мика должен работать над наведением мостов между расами, чтобы восстановить мир, раскрывая при этом свою ужасающую тайну.

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