Обзор трейлера «Фабрики рун 3»

Поразительнй Выпущен краткий обзорный трейлер Фабрика рун 3 особенная.
Вот обзор игры от двух западных издателей. Игры XSEED И Блестящая Европа:
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Фабрика рун 3 особенная Это модифицированная и расширенная версия классического РПГ / жизнь моделирование прозвище. Фабрика рун 3 особенная Он приносит улучшенные визуальные эффекты нового поколения, а также множество новых функций.
Фабрика рун 3 особенная Он возвращается более чем через десять лет после его первоначального выпуска на Нинтендо ДСБлагодаря HD-графике и обновленным 3D-моделям, которые вдохнули новую жизнь в любимую игру в Серия Фабрика рун. Отправляетесь ли вы в подземелья, работаете на ферме или ищете романтики, испытайте фантастическую жизнь, о которой всегда мечтали.
в Фабрика рун 3 особенная Игроки берут на себя роль Мики, молодого человека, способного превращаться в золотого зверя, похожего на овцу, известного как Мистик. После того, как его спасла молодая женщина после того, как он упал кубарем в провинциальном городке Чаранс, Мика просыпается без воспоминаний о своем прошлом и вскоре оказывается втянутым в затянувшийся конфликт между людьми и монстрами. Мика должен работать над наведением мостов между расами, чтобы восстановить мир, раскрывая при этом свою ужасающую тайну.
Ключевая особенность
- Восстановить баланс между двумя мирами Попробуйте себя в роли Мики, молодого человека с амнезией и таинственной способностью превращаться в мистика, который ищет способ сосуществования людей и монстров.
- Ролевая игра, проверенная временем работа Приключения ждут — Осваивайте мечи, копья, молоты и даже магию, чтобы сразиться с могущественными монстрами. Нанимайте горожан и монстров, чтобы исследовать коварные подземелья.
- Посадите семена своей новой жизни — Отдохните от приключений, таких как сельское хозяйство, рыбалка и многое другое. Откройте для себя множество видов волшебных семян, из которых вырастают экзотические культуры, помогающие Мике в жизни. риск увлекательными способами!
- Ищите красоту зверя — Познакомьтесь с 11 красивыми девичниками, самыми за всю историю сериала! Узнайте о ней больше через ежедневные взаимодействия, влюбитесь, затем задайте вопрос и женитесь. Прежде чем Мика узнает об этом, у него будет удивительная семья, которая присоединится к его приключениям.
Фабрика рун 3 особенная запланировано на обращает 2 марта 2023 г. в Японии и в 2023 г. на Западе.
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Обзор трейлера
Японский
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