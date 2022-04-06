Обзор фан-трансляции (Switch eShop) | Нинтендо Лайв

Снято на Nintendo Switch (портативный/не входит в комплект)

Если вы ищете ретро-гонки, вам не нужно далеко ходить за Switch. пословицы Горячие гонкиИ Формула Ретро ГонкиИ Горизонт Чейз Турбо и Sega Ages версии Виртуальная гонка И вне диапазона Это гарантировало, что любой, кто увлекается гоночной игрой из коллекции старых автомобилей, был практически избалован выбором.

ток вентилятора это последняя игра, которая будет добавлена ​​в этот постоянно растущий список, и, учитывая, что другие игры в прошлом пробовали ее стиль 80-х (мы смотрим на вас, Овердрайв 80-х), ее художественный стиль не кажется особенно уникальным в наши дни. К счастью, за несколько заезженной эстетикой все еще скрывается очень интересная гоночная игра.

Игра явно вдохновлена ​​аркадными гонками 80-х, такими как Out Run (плюс еще одна игра Sega, до которой мы еще доберемся), с высокоскоростными шоссейными гонками и комично длинными поворотами. Тем не менее, чтобы внести некоторое разнообразие в действия, существует несколько подходов, каждый из которых ведет действие в другом направлении.

Захвачено на Nintendo Switch (установлено)

Гран-при — ваша обычная модель Марио Карт Ситуация, когда вы получаете три кубка, состоящие из нескольких гонок, с начислением очков в зависимости от того, где вы финишируете. Между тем, Grand Tour очень похож на Out Run, где вам нужно пройти через пять связанных этапов в течение установленного промежутка времени, с развилками в конце каждого этапа, которые определяют, где вы окажетесь дальше. Затем есть Cannonball, который похож на Grand Tour, но с большей настройкой, позволяя вам создать одну длинную гонку с 30 этапами, которые вы можете вручную выбрать из 15 доступных трасс.

Как упоминалось ранее, когда вы находитесь в дороге, основным эффектом является Out Run, но это интересный гибрид, потому что, хотя его внешний вид явно основан на оригинале Sega 1986 года, в управлении используется механика Powerlide, которая больше похожа на Это. Полигональное продолжение вне диапазона 2.

Хотя большинство поворотов можно пройти, просто поворачивая и притормаживая при необходимости, чтобы эффективно поворачивать на каждом треке, вы должны освоить мощное скольжение. Это делается кратким нажатием на кнопку тормоза, а затем повторным нажатием на педаль акселератора, покачивая ее из задней части автомобиля. Чтобы привыкнуть к сильному скольжению фанатского потока, нужно несколько гонок, потому что время имеет решающее значение: начните слишком рано или слишком поздно, и вы попадете в сцены на трассе (естественно, сальто в стиле Out Run). После того, как вы его установили, может быть очень приятно развернуться на очень крутом повороте, потому что задняя часть вашего автомобиля едва может избежать столкновения с многочисленными препятствиями на обочине трассы.

Снято на Nintendo Switch (портативный/не входит в комплект)

Однако поначалу дизайн трассы может привести к некоторым неприятным моментам. Многие трассы спроектированы таким образом, что некоторые повороты ведут прямо в противоположные повороты без предупреждения, а это значит, что если вы не знаете, что они приближаются, вы почти наверняка не сможете вовремя протянуть второй промах. и ты разобьешься.

Это частично решается путем добавления кнопки перемотки, которая позволяет вам повторить действие через несколько секунд, позволяя вам предвидеть поворот, но на самом деле это похоже на бумагу на трещинах: вам не нужно полагаться на систему перемотки, даже на новых для вас треках. Конечно, по мере того, как вы изучаете каждый этап, вы в конечном итоге запомните, что быстро превращает пули в противоположные повороты, а это означает, что со временем это становится меньшей проблемой, но это все еще может раздражать в течение первых нескольких часов игры.

Конечно, следует особо упомянуть игровую графику, которая умело обрабатывается, пытаясь воспроизвести псевдо-3D-стиль гоночных игр Sega ‘Super Scaler’, таких как Out Run и Супер держись. Хотя технически игра трехмерная, а ее трассы полигональные, машины и декорации выглядят как спрайты. Когда вы просматриваете дорожки на высокой скорости (особенно когда активированы гончарные потоки) со скоростью 60 кадров в секунду, эффект может быть действительно впечатляющим. Мы можем лично пройти через все 80-е, но когда с этим обращаются хорошо, с этим обращаются хорошо.

Снято на Nintendo Switch (портативный/не входит в комплект)

Однако одна вещь, которая привлекла наше внимание как особенно странная, заключалась в том, что в стриме поклонника было много ссылок на Еж Соник Строка без видимой причины. Среди 15 треков в игре семь имеют такое же название, как Sonic или Соник Р Этапы (Химический завод, Ледяная шапка, Изумрудные холмы, Курортный остров и т. д.), а победа на экране трофеев дает вам особый праздник, когда ваш трофей окружен тем, что можно описать только как Изумруды Хаоса. Гонки Гран-при называются «Акты» (и представлены заставкой, идентичной экранам-заставкам в 16-битных играх про Соника), а обратный отсчет 3-2-1 использует совершенно независимый дизайн звуковая мания.

Мы поймем это, если Соник как-то связан с игрой, слабо или как-то иначе, но связь — запредельная. Скорость Это настолько случайно, что все кажется неуместным. Странный жест здесь или там будет чем-то одним, но ссылки настолько часты, что любой, кто хорошо разбирается в Сонике, не обязательно оценит это: они, вероятно, отвлекутся и зададутся вопросом, почему они здесь. Есть оммаж чему-то, а есть только свалка ссылок на это оптом без рифмы и причины.

Музыка тоже смешанная. Они типичные помощники для саундтрека в стиле ретро 80-х, но ни один из них не щелкнул так, чтобы мы увеличили громкость в наушниках. Это «безопасная» коллекция треков, которая соответствует эстетике и не требует особых усилий для создания по-настоящему запоминающихся групп. Это одна из тех ситуаций, в которых, если бы не было музыки, ее отсутствие было бы заметно, а ее присутствие никак не заметно.

Захвачено на Nintendo Switch (установлено)

Несмотря на негатив в этом обзоре, главное, что нужно вынести из него, это то, что, по сути, здесь есть серьезные гоночные действия, когда вы привыкнете к маневренности и поворотам, возникающим из ниоткуда. Кроме того, благодаря своей разумной цене, это вполне приемлемый гоночный автомобиль, если вы ищете что-то другое, чтобы занять себя на несколько часов.

Существует также локальная многопользовательская игра с разделенным экраном для 2-4 игроков, которая включает почти все режимы одиночной игры (единственным исключением является Гранд-тур из-за его нескольких дорожек). Все по-прежнему работает нормально и плавно на разделенном экране, так что это еще один хороший вариант для тех, кто ищет локальные многопользовательские гонки.

Нам может показаться, что стиль 80-х используется слишком часто, и скользящий воздушный поток не слишком продвигает его вперед, но эстетика и музыка явно зависят от личного вкуса, поэтому ваш пробег может варьироваться (так сказать). В конце концов, здесь достаточно всего, чтобы оправдать относительно низкую цену, по которой продается игра, поэтому вы определенно не почувствуете недостатка, если купите ее.