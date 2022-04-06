Tech

Обзор фан-трансляции (Switch eShop) | Нинтендо Лайв

6 апреля, 2022
Artem Sokolov

Если вы ищете ретро-гонки, вам не нужно далеко ходить за Switch. пословицы Горячие гонкиИ Формула Ретро ГонкиИ Горизонт Чейз Турбо и Sega Ages версии Виртуальная гонка И вне диапазона Это гарантировало, что любой, кто увлекается гоночной игрой из коллекции старых автомобилей, был практически избалован выбором.

ток вентилятора это последняя игра, которая будет добавлена ​​в этот постоянно растущий список, и, учитывая, что другие игры в прошлом пробовали ее стиль 80-х (мы смотрим на вас, Овердрайв 80-х), ее художественный стиль не кажется особенно уникальным в наши дни. К счастью, за несколько заезженной эстетикой все еще скрывается очень интересная гоночная игра.

Игра явно вдохновлена ​​аркадными гонками 80-х, такими как Out Run (плюс еще одна игра Sega, до которой мы еще доберемся), с высокоскоростными шоссейными гонками и комично длинными поворотами. Тем не менее, чтобы внести некоторое разнообразие в действия, существует несколько подходов, каждый из которых ведет действие в другом направлении.

Гран-при — ваша обычная модель Марио Карт Ситуация, когда вы получаете три кубка, состоящие из нескольких гонок, с начислением очков в зависимости от того, где вы финишируете. Между тем, Grand Tour очень похож на Out Run, где вам нужно пройти через пять связанных этапов в течение установленного промежутка времени, с развилками в конце каждого этапа, которые определяют, где вы окажетесь дальше. Затем есть Cannonball, который похож на Grand Tour, но с большей настройкой, позволяя вам создать одну длинную гонку с 30 этапами, которые вы можете вручную выбрать из 15 доступных трасс.

Как упоминалось ранее, когда вы находитесь в дороге, основным эффектом является Out Run, но это интересный гибрид, потому что, хотя его внешний вид явно основан на оригинале Sega 1986 года, в управлении используется механика Powerlide, которая больше похожа на Это. Полигональное продолжение вне диапазона 2.

READ  Посмотрите, как Логан Пол делает стол в стиле покемонов от Gameboys

Хотя большинство поворотов можно пройти, просто поворачивая и притормаживая при необходимости, чтобы эффективно поворачивать на каждом треке, вы должны освоить мощное скольжение. Это делается кратким нажатием на кнопку тормоза, а затем повторным нажатием на педаль акселератора, покачивая ее из задней части автомобиля. Чтобы привыкнуть к сильному скольжению фанатского потока, нужно несколько гонок, потому что время имеет решающее значение: начните слишком рано или слишком поздно, и вы попадете в сцены на трассе (естественно, сальто в стиле Out Run). После того, как вы его установили, может быть очень приятно развернуться на очень крутом повороте, потому что задняя часть вашего автомобиля едва может избежать столкновения с многочисленными препятствиями на обочине трассы.

Однако поначалу дизайн трассы может привести к некоторым неприятным моментам. Многие трассы спроектированы таким образом, что некоторые повороты ведут прямо в противоположные повороты без предупреждения, а это значит, что если вы не знаете, что они приближаются, вы почти наверняка не сможете вовремя протянуть второй промах. и ты разобьешься.

Это частично решается путем добавления кнопки перемотки, которая позволяет вам повторить действие через несколько секунд, позволяя вам предвидеть поворот, но на самом деле это похоже на бумагу на трещинах: вам не нужно полагаться на систему перемотки, даже на новых для вас треках. Конечно, по мере того, как вы изучаете каждый этап, вы в конечном итоге запомните, что быстро превращает пули в противоположные повороты, а это означает, что со временем это становится меньшей проблемой, но это все еще может раздражать в течение первых нескольких часов игры.

READ  Следующий Samsung Galaxy S будет иметь функции, подобные Note

Конечно, следует особо упомянуть игровую графику, которая умело обрабатывается, пытаясь воспроизвести псевдо-3D-стиль гоночных игр Sega ‘Super Scaler’, таких как Out Run и Супер держись. Хотя технически игра трехмерная, а ее трассы полигональные, машины и декорации выглядят как спрайты. Когда вы просматриваете дорожки на высокой скорости (особенно когда активированы гончарные потоки) со скоростью 60 кадров в секунду, эффект может быть действительно впечатляющим. Мы можем лично пройти через все 80-е, но когда с этим обращаются хорошо, с этим обращаются хорошо.

Однако одна вещь, которая привлекла наше внимание как особенно странная, заключалась в том, что в стриме поклонника было много ссылок на Еж Соник Строка без видимой причины. Среди 15 треков в игре семь имеют такое же название, как Sonic или Соник Р Этапы (Химический завод, Ледяная шапка, Изумрудные холмы, Курортный остров и т. д.), а победа на экране трофеев дает вам особый праздник, когда ваш трофей окружен тем, что можно описать только как Изумруды Хаоса. Гонки Гран-при называются «Акты» (и представлены заставкой, идентичной экранам-заставкам в 16-битных играх про Соника), а обратный отсчет 3-2-1 использует совершенно независимый дизайн звуковая мания.

Мы поймем это, если Соник как-то связан с игрой, слабо или как-то иначе, но связь — запредельная. Скорость Это настолько случайно, что все кажется неуместным. Странный жест здесь или там будет чем-то одним, но ссылки настолько часты, что любой, кто хорошо разбирается в Сонике, не обязательно оценит это: они, вероятно, отвлекутся и зададутся вопросом, почему они здесь. Есть оммаж чему-то, а есть только свалка ссылок на это оптом без рифмы и причины.

READ  Вот как установить приложение Launcher в подсистему Windows для Android

Музыка тоже смешанная. Они типичные помощники для саундтрека в стиле ретро 80-х, но ни один из них не щелкнул так, чтобы мы увеличили громкость в наушниках. Это «безопасная» коллекция треков, которая соответствует эстетике и не требует особых усилий для создания по-настоящему запоминающихся групп. Это одна из тех ситуаций, в которых, если бы не было музыки, ее отсутствие было бы заметно, а ее присутствие никак не заметно.

Несмотря на негатив в этом обзоре, главное, что нужно вынести из него, это то, что, по сути, здесь есть серьезные гоночные действия, когда вы привыкнете к маневренности и поворотам, возникающим из ниоткуда. Кроме того, благодаря своей разумной цене, это вполне приемлемый гоночный автомобиль, если вы ищете что-то другое, чтобы занять себя на несколько часов.

Существует также локальная многопользовательская игра с разделенным экраном для 2-4 игроков, которая включает почти все режимы одиночной игры (единственным исключением является Гранд-тур из-за его нескольких дорожек). Все по-прежнему работает нормально и плавно на разделенном экране, так что это еще один хороший вариант для тех, кто ищет локальные многопользовательские гонки.

Нам может показаться, что стиль 80-х используется слишком часто, и скользящий воздушный поток не слишком продвигает его вперед, но эстетика и музыка явно зависят от личного вкуса, поэтому ваш пробег может варьироваться (так сказать). В конце концов, здесь достаточно всего, чтобы оправдать относительно низкую цену, по которой продается игра, поэтому вы определенно не почувствуете недостатка, если купите ее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.