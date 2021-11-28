На этой фотографии, опубликованной MGM, Леди Гага изображена в образе Патриции Реджиани в доме Gucci. Прикрепленное фото

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В то же время грустно и забавно, что звездный гламурный голливудский фильм стоимостью около 100 миллионов долларов получил такое же признание, как «Пол Бларт: Торговый центр».

Предстоящий «Дом Гуччи» должен был стать большим, сладким, громким летним фильмом о краже, и все говорили. Криминальная драма, основанная на реальной истории о том, как Патрисия Реджиани, бывшая жена Маурицио Гуччи, замышляет убийство своего мужа, наследника роскошного модного дома Gucci, должна появиться в австралийских кинотеатрах в первый день Нового года, но некоторые рано обзоры из США указывают на то, что фильм — это подвал с большим делом, чем кайфом.

Смотрите трейлер здесь:

С ее голосами было бы интереснее, если бы продюсеры собрали два с половиной часа видеозаписи Лоуэса с камер видеонаблюдения.

Газета New York Post поставила фильму одну из четырех звезд, назвав его «смесью актерского мастерства и контрастных оттенков» и заявив, что «незадачливый Gucci, возможно, получил бы лучшую оценку, если бы это был термин исследования под названием« Как скучно » Убийство известного человека ».

Леди Гага в роли Патриции Реджиани. Прикрепленное фото

На первый взгляд, в этом фильме есть все. Речь идет об очаровательном мире, расположенном внутри всемирно известного дома моды. Бюджет производства составлял 105 миллионов австралийских долларов. Легендарный режиссер Ридли Скотт возглавляет состав первоклассных актеров, включая Леди Гагу, Джареда Лето, Сальму Хайек, Адама Драйвера и Аль Пачино.

Но именно в этом проблема в наши дни. Всё оборудование, понятия не имею. Как если бы люди, которые занимались подобным продюсированием, думали, что — только потому, что она такая дорогая и у нее есть пара знаменитостей — это автоматическая победа. В этом нет ничего хорошего, потому что все позо, которые смотрят, будут ослеплены модной одеждой и очарованы фальшивым итальянским акцентом Леди Гаги (этот акцент также фигурировал во многих обзорах. Даже собственный акцент фильма, тренер сказал в интервью на этой неделе, звучит больше по-русски! с итальянского).

На этой фотографии, опубликованной MGM, Джек Хьюстон в роли Доменико де Соль (слева) и Леди Гага в роли Патриции Реджиани в фильме «Дом Gucci». Прикрепленное фото

Для зрителя такие фильмы, как «Дом Гуччи», могут быть плохими, но в то же время хорошими. С технической точки зрения, это может быть неприятный запах, который не соответствует шумихе. Вот почему так интересно смотреть. Это круто, потому что это ужасно. Подобные фильмы могут стать в будущем манерной классикой, например, Фэй Данауэй в роли Джоан Кроуфорд в фильме 1981 года «Дорогая мама».

«Gucci: Это имя звучало так мило и соблазнительно», — сказала Леди Гага, которая играет мурлыкающую Патрицию Реджиани в одном из трейлеров. «У них было все: богатство, стиль, власть … кто бы за это не убил?»

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Мы все убили бы только за это. Но мы бы также убили за наполовину приличный фильм. А богатство, элегантность и мощь не гарантируют отличного качества продукции.

На этой фотографии, опубликованной MGM, Джаред Лето в роли Паоло Гуччи в доме Гуччи. Прикрепленное фото

«Утренние войны» — или «Утреннее шоу», как его называют за пределами Австралии — то же самое. С Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун на вершине, это было жемчужиной в короне Apple TV +, когда потоковый сервис был запущен в конце 2019 года.

Первоначальная идея была проста: динамичный сериал, действие которого происходит в прославленном, токсичном и смехотворно прибыльном мире американского телевидения за завтраком. Но первоначальная записка была выброшена в окно, когда разразился скандал с сексуальными домогательствами Мэтта Лауэра и началась эра #MeToo. Все было переписано, чтобы отразить все это.

Исходя из Apple, цель заключалась в том, чтобы предложить телевизор, не похожий ни на один другой. Сообщается, что производство сериала обошлось в 21 миллион австралийских долларов за серию — в общей сложности 420 миллионов австралийских долларов за первые два сезона.

Результат? Терпимая анархия использует любую возможность для правонарушителя в самодовольном рассуждении об обществе и состоянии медиаиндустрии — и все это, на первый взгляд, в важном деле.

Попытки быть объективными в отношении горячих вопросов — #MeToo, пандемии коронавируса и де-культуры — в конечном итоге делают сериал устаревшим, хотя финал второго сезона вышел только на прошлой неделе.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун приятно смотреть — их шоу, а также блестящие декорации и локации не дают вам бросить учебу. Однако они заслуживают лучшего.

На этой фотографии, опубликованной MGM, изображен Аль Пачино в образе Альдо Гуччи в доме Gucci. Прикрепленное фото

Сценарист отчаянно пытается попасть в престижную телевизионную категорию, но на самом деле это просто дорогой сериал. «Штамм» находится внутри телестудии для завтраков.

Когда закончился второй сезон, Дженнифер Энистон потеряла сознание, когда она ударилась головой о прикроватный столик после того, как споткнулась об обувь. Это просто кража из пьесы «Дома и в гостях».

Самое печальное — это размышления о высотах, которых можно было бы достичь, если бы на «Пол Бларт: полицейский из торгового центра» было заложено 100 миллионов долларов.