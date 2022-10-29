Обзор фильма Логово и синопсис (2022)

«Логово» начинается с самых ярких и захватывающих сцен: афганские истребители стреляют в капитана Королевских ВВС Синклера (Кирк) без предупреждения и ненужного повествования. Джонсон (Алекс Морган), один из его коллег по Королевским ВВС, погиб, пытаясь спасти Синклера. — Прости… — сказал он перед короткой паузой. «Для беспокойства».

Затем Синклер убегает от нападавших в заброшенное убежище, в котором находится понятное зубастое чудовище, изображенное на всех плакатах и ​​рекламе этого фильма. Это симпатичный на вид зверь, даже если он, казалось, не стоил руки и ноги (в реальной жизни), а также мог быть продуктом российского опыта (в фильме), поскольку сбежавшее убежище показывает некоторые декоративные оговорки кириллицы. Особое примечание: «Не открывать».

Синклер не читает и не говорит по-русски, но Кабир (Хади Ханджанпур), сочувствующий афганский солдат, знает. Он и Синклер прибывают на ближайшую военную базу, где им лечат раны и обмениваются некоторой обычной информацией, чтобы идентифицировать вас. Синклер также пытается предупредить майора Роя Финча (Джимми Бамбер) и его группу недовольных стрелков, таких как Эверетт (Марк Арендс), Новичок и Лафайет (Кипунг Танги), Клепто.

Но Финч и его команда, в которую также входят трое британцев во главе с неприметным сержантом Освальдом Джонсом (Леон Окенден), не верят в чудовищ и ничего не знают о русской базе, с которой только что сбежал Синклер. Может все галлюцинации? Кабир не согласен с этим, и через короткое время соглашается и Зверь, который происходит из группы Зябликов и выполняет для них небольшую работу. Тем временем окружающие афганские солдаты все еще вооружены, близки и недовольны.

Ваше удовольствие от «Логова» во многом зависит от того, как вы относитесь к его исполнению и диалогам, поскольку большая часть фильма повторяет те же штампованные фильмы о войне и ужасах, которые уже были наизусть в то время, когда Джон Карпентер и его соратники возились с ними. . И в «Нападении на Зону 13», и в «Нечто». Синклер даже называет группу Финча «Грязной дюжиной», а его сайт отмечен дешёвым баннером, который гласит: «Добро пожаловать в форт Апачи». Эти обратные вызовы не обязательно убивают настроение, но безразличная доставка шрифта Кирка и предложение представить тег как шрифт пунктуации могут быть. А что касается Зенгерса, то «избиение, сукин сын» (из уст Финча) не является ни похвальным, ни прискорбным.