Обзор Черной вдовы: фильм Marvel Spy Spy приносит семейное развлечение Бонда

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Возможно, это самая сложная задача для Superspy Black Widow. два года назад Кинематографическая вселенная Marvel С шипами в конце межзвездной игры, взорвавшейся целой галактикой суперзвезд. Так как же за этим может последовать шпионский фильм, который почти не предлагает никаких сверхспособностей? Это MCU «Миссия невыполнима», для выполнения которой требуются подходящие агенты. И окружив Скарлетт Йоханссон идеальным набором новых лиц, Черная вдова Это показывает, что Marvel делает лучше всего.

«Черная вдова» теперь будет показана в Великобритании и будет показана в американских кинотеатрах завтра, в пятницу, 9 июля. Он также будет доступен для потоковой передачи на Пятница – 30 долларов за доступ к категории Premier. Если вы не хотите платить, 6 октября это будет бесплатно для всех подписчиков.

Стриминговый сервис Disney помог вернуть фанатов в MCU, выиграв странные телешоу WandaVision И локи. Это означает, что великолепная и прямолинейная работа Черной вдовы может показаться более чем устаревшей. К счастью, это веселое и надежное приключение из комиксов основано на формуле Бонда / Борна и приправлено магией Marvel.

«Черная вдова» (фильм) – первый выход сингла Наташи Романовой (Йоханссон), хладнокровного русского мстителя, ставшего убийцей. Так почему же ее фильм начинается с юной Наташи, которая наслаждается своим идиллическим детством в солнечном пригороде Огайо в 90-х? Когда супер-копы приближаются к Marvel, нуклеарная семья Наташи оказывается менее американской и более похожей. Американцы.

Она снова прерывает отношения с Наташей, скрывающейся от властей США, за исключением того, что теперь она выросла Скарлетт Йоханссон и в 2016 году попала в беду из-за того, что была мошенницей. Капитан Америка: Гражданская война. Бросив телефон в фьорд, она быстро отключилась от сети и нырнула в скалу, просматривая фильмы о Джеймсе Бонде по маленькому телевизору. Но неприятности все же приходят, и на этот раз Наташа сталкивается со своим мучительным прошлым, сводя старые счеты.

От начального флэшбэка до сцены после титров, все одеты в супер-тонкую одежду и отправляются в кругосветное путешествие в стиле Борна и Бонда, со снайперами на крышах, захватывающими мотоциклетными играми и скрытыми укрытиями супергероев. Даже реселлер в стиле Q предлагает помощь на этом пути, в то время как безжалостный приспешник в маске все усложняет.

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Черная вдова не такая строгая и новаторская, как жестокие, задумчивые поединки аналогичного шпионажа Шарлиз Терон. атомный блондин, или соблазнительно элегантно, как современные фильмы о Бонде, такие как падение с неба. Еще неизвестно, будут ли комбинации Черной вдовы такими же неизгладимыми, как и любой другой трюк в Задание невыполнимо Сериалы – или даже особые и запоминающиеся моменты Marvel, такие как Битва лифта Зимнего Солдата.

Однако режиссер Кейт Шортленд выводит шпионские действия на новый поразительный уровень. Даже если в игре нет суперспособностей, каждый кулачный бой или пешая погоня быстро приобретает забавные и веселые пропорции. это не так Форсаж 9 Уровень сарказма, который бросает вызов физике (к счастью), но большие сцены, такие как ледяной побег из тюрьмы, восхитительно масштабируются достаточно, чтобы быть достойным большого экрана.

Что наиболее важно, Черная вдова подчеркивает величайшую (или, по крайней мере, наиболее последовательную) силу Marvel. Эффекты с большим бюджетом выглядят очень модно, и было много захватывающих декораций. Но начиная с Железный человек В 2008 году в фильмах Marvel была своя доля неутешительных фактов, разочаровывающих действий и забытых врагов. Сюжет «Черной вдовы» вращается вокруг другого устройства, о котором фильм, похоже, не заботится, а злодей-надсмотрщик – недоваренный злодей. Но то, что заставляет фильмы Marvel работать каждый раз, – это выбор. Когда вы сразу переходите к делу, MCU строится вокруг персонажей и звезд, с которыми вы хотите пообщаться.

В этом случае Йоханссон переписывается с Флоренс По, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор Как семейный шпион Наташи. И каждое из них – одно удовольствие.

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Приятно видеть Пью на самой большой сцене после ее превращения в звездную индустрию в этом тревожном фильме ужасов. середина лета Влиятельная борцовская комедия Сражаюсь с семьей. Как младшая «сестра» Наташи, она похожа на черную вдову и сняла перчатки. Их колючие братские подшучивания одновременно заразительны и влиятельны, потому что они связаны общей травмой и применением одинаково искусного насилия. Йоханссон точно знает, что делает, когда она переходит от пинки к подшучиванию, но очаровательная смесь уязвимости Пью, времени комиксов и общего преступления очень близка к тому, чтобы украсть все шоу.

У гавани есть мяч Странные вещиКрепкий шериф превратился в грандиозного супергероя. С татуировками Карла и Маркса на костяшках пальцев, бородатый, похожий на медведя русский герой, известный как Красный Страж, просто хочет, чтобы Коммунистическая партия чувствовала себя партией. Как и Пью, Харбор находится на сцене со своим веселым и веселым выступлением.

Умная, сексуальная и прекрасно представленная, Черная Вдова вряд ли имеет о чем говорить, но все же ей удается доставить огромное количество удовольствия.

После завершения «Дисфункциональная семья» Вайс не играет никакой роли в шоу-лодках. Но он играет забавную роль в более широком спектакле Harbour и придает действиям нотку изысканности. Независимо от того, вместе они как единое целое или зажигают друг друга по отдельности, взаимодействие между этими четырьмя звездами удерживает Черную вдову, когда относительно простой сюжет зигзагами или действие исчезает.

Есть много ожиданий по поводу этого фильма. У нас не было фильмов Marvel с тройного удара Капитана Марвела 2019 года, Мстители: Финал И Человек-паук: Вдали от дома. Это большое изменение, которое превращается из фильма каждые несколько месяцев в ничто в течение полных двух лет, поэтому вопрос в том, продолжит ли Джаггернаут Marvel катиться, или зрители успокоились по поводу всей истории о супергероях.

Не помогает то, что Черная Вдова не такая смелая или изобретательная, как помешанные на Marvel TV WandaVision и Loki, хотя они определенно охватывают схожую геополитическую зону с Ястреб и Зимний солдат С гораздо большим мастерством.

Помогает то, что Черная Вдова – такой авторитетный персонаж, и фанаты годами хотели увидеть Йоханссон в сольном фильме. Несмотря на пандемию, этот фильм выходил давно. Приятно видеть, что Йоханссон ведет такое блестящее развлечение, ориентированное на женщин, и не в каждом крупнобюджетном фильме нарушение репродуктивных прав женщин рассматривается как средство контроля.

Умная, сексуальная и прекрасно представленная, Черная Вдова вряд ли имеет о чем говорить, но все же ей удается доставить огромное количество удовольствия. Это может быть занижено по сравнению с космическим театральным представлением Endgame, но все же кажется, что на большом экране оно достойно. Кинематографическое возвращение MCU даже более захватывающее, чем Годзилла, бесконечно лучше, чем Без финала и дает F9 Он бежит за своими деньгами. Все благодаря четырем звездам, которые преуспели в миссии.