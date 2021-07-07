Обзор “Черной вдовы”: шпионы, ложь и семейные узы

Почему Наташа всегда стоит посреди драки, приземляется на землю и задирает волосы вверх и назад? – насмешливо спрашивает Елена. Она бросает вызов честному представлению Наташи о героизме: «Я не убийца, которого молодые девушки называют своими героинями», – говорит ей Елена. Только в этом обмене есть целый фильм.

Сценарий Эрика Пирсона придает Елене больше характера, эмоциональной глубины и интриги. Он не только жалуется на самую серьезную травму, с которой она столкнулась, но и критикует ее обнадеживающий оптимизм, который Наташа питает к Мстителям, которых она считает своей настоящей семьей.

Фильм также изо всех сил пытается понять свою более глубокую политику. Тяжелое начало Наташи и Елены как детей-иммигрантов попадает в необычный мир супергероев и злодеев, вспоминающих ранние годы Максимоффов, Алой Ведьмы и Ртути. Здесь есть некоторые заявления о том, что молодые иммигранты остаются позади, но фильм никогда не узнает об этом. Злодей, любящий управлять маленькими девочками? Что ж, я уверен, что мне не нужно вникать в зловещие последствия этого.

Женщины-убийцы и безумные ученые: кажется, существует скрытый объективный поток женской власти и женской власти, который часто систематически подчиняется или контролируется мужчинами, но это кажется поверхностным. Мы не узнали других вдов, а для фильма об опытных бойцах боевая хореография и кинематография не воздают должного нашим воинам; Быстро меняющиеся ракурсы камеры скрывают боевые искусства, а не раскрывают их.

К концу истории, которая ведет к «Мстителям: Война бесконечности» (и сцена после титров переносится в будущее, если прыжки по временной шкале MCU не достаточно запутывали), это как если бы «Черная вдова» доволен главным героем. Она только что покрашенная блондинка, и ее путешествие со своей шпионской семьей вдохновляет ее вернуться в свою другую семью, Мстителей. Но Черная Вдова никогда не чувствует себя чем-то большим, чем сноска к истории, обертка, которая не имеет никакого веса в более широком повествовании MCU, за исключением подготовки Елены к более важной роли в будущем.

Однако с таким количеством этих новых постановок Marvel, похоже, это лучшее, на что мы можем надеяться: истории, которые, наконец, показывают непредставленных героев, которых мы хотим видеть, но которые часто остаются в качестве заполнителей и помещаются в другую часть более крупного MCU. загадка, как это продолжается. в росте.

Я надеялся, что Черная Вдова будет убийцей и свирепой, но в конце концов это ускользнет от внимания.

Черная вдова

Оценивается как PG-13 в случае шпионских ударов по сравнению с шпионскими ударами, арестом и некоторыми нецензурными словами русского языка. Продолжительность шоу: 2 часа 13 минут. в театрах и на Дисней +.