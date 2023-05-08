Обзор: 2023 Bold Unplugged — Tracloc, Hidden Shock и две дымящиеся бочки

нисходящий

Я люблю интересные байки, и этот Bold — очень интересная перспектива. Сможет ли он пройти достаточно хорошо, чтобы отбиться от сомнительных уловок? Сможет ли он использовать обещания своей агрессивной геометрии и превратить это в байк, который действительно процветает на скоростном спуске? Короче говоря, да, но это сложнее, чем это.

Чем больше вы отдаете этот велосипед и чем больше вы продвигаетесь вперед, тем больше ваша награда. Это, как хорошо, так и плохо, заставит некоторых людей абсолютно полюбить его и оставит некоторых людей в нейтральной зоне, поскольку они изо всех сил пытаются получить достаточное сцепление с передним колесом, чтобы оно чувствовало себя положительно в поворотах.

Его длинная блочная геометрия превосходна на более высоких скоростях. На самом деле, сочетание геометрии и подвески, которая выдерживает сильные удары, означает, что этот байк процветает на скорости при честном стиле вождения. Хотя качество не является исключением из списка, а его задняя часть дает этому байку достаточную маневренность для выбора в последнюю минуту, когда трасса несется к вам, это определенно байк, которому он нравится. Ее сильно толкают, мало заботясь о ее благополучии. Подвеска отлично справляется с обеспечением стабильной управляемой платформы на самых неровных трассах, а это означает, что даже когда мотоцикл врезается в глубину падения или ударяется о камни, он не страдает от движения. Подвеска также отлично справляется со сглаживанием дна. Эти характеристики очень хорошо сочетаются с Ohlins, установленными в передней части мотоцикла.

Положение велосипеда сохраняет равновесие и безопасность, даже когда вы падаете в более крутые повороты. Тем не менее, шок, который побеждает всякую грубость, мог бы быть связан с тем, чтобы быть немного более сговорчивым, пока вы катаетесь по мусору. Подвеска — это всегда компромисс, и эта система дает вам многое, когда вы едете быстро, и поддерживает высокую скорость за высокой, но это означает, что она менее щадящая, когда речь идет о медленных технологиях. Однако в каждой системе есть свои компромиссы. Это не столько недостаток, сколько вкус.

Поворачивая байк, я все еще чувствовал, что эта агрессивная геометрия хорошо уравновешивает более высокую заднюю часть. Вы попадаете в очередь и в конце концов обнаруживаете, что нагружаете свою внутреннюю руку во время поворотов, пытаясь удержать байк в нужном направлении. Однако иногда это может вызывать стресс и требует сознательного рассмотрения. То, что вы делаете, полностью зависит от вас, и чем больше вы будете ездить на этом велосипеде, тем больше спасибо.

На тормозах чувствуешь себя совершенно нейтрально. Кроме того, ваша способность всеми силами готовиться к высокому фронту означает, что он эффективен при спокойном, молчаливом стиле. Массоперенос не выражен, и как будто ваш вес был обработан без сомнения из-за травмы.

С установкой нижней каретки, которая также является бездельником, история немного отличается. Во-первых, вам больше хочется мыть переднюю часть. Я не думаю, что это связано только с распределением веса, но также, когда вы нажимаете на тормоз, более низкая каретка с меньшим весом впереди может заставить ваш вес раскачиваться через шатуны и подавлять переднее колесо на более рыхлом грунте. Это не имеет большого значения, но это противоречие, без которого я предпочел бы обойтись. Кроме того, его настройка 63,6 градуса в режиме High для меня значительно мягче. Возможно, если бы я ехал по крутым тропам, я бы снова посетил Slacker, но на Squamish я предпочел и спускаться, и подниматься.